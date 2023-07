Dominique Reynié : «Depuis 2022, la France insoumise s'affiche comme un parti qui n'est plus républicain»

«Depuis 2022, la France insoumise s'affiche comme un parti qui n'est plus républicain», a estimé ce lundi sur CNEWS Dominique Reynié, directeur général de Fondapol, après la participation de plusieurs députés du groupe samedi à la marche sauvage en mémoire d'Adama Traoré.

La participation de la France insoumise à la marche en hommage à Adama Traoré ne fait pas l'unanimité. Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi 10 juillet, Dominique Reynié, directeur général de l'institut Fondapol, a beaucoup critiqué l'organisation du parti. Il estime que celui-ci fait «le parti» du «prolongement de la crise».

«C'est frappant de voir que pendant les récentes émeutes, c’est le parti qui n’a pas accepté d’appeler au calme. Il y avait implicitement le soutien aux émeutiers», a analysé Dominiqué Reynié en plateau. «C’est inédit de voir un parti aussi important par son nombre de représentants à l’Assemblée nationale, c’est le deuxième groupe d’opposition après le RN, de ne pas s’associer à une évidente demande collective de retour au calme», a-t-il poursuivi.

Marche incroyable de dignité pour demander Justice et Vérité pour #AdamaTraoré et toutes les victimes de violences policières.





Assa Traoré digne et fière.





Macron et son pouvoir autoritaire n’y changeront rien : c’est le peuple français qui a et aura toujours le dernier mot. pic.twitter.com/qfixL4KBHh — Mathilde Panot (@MathildePanot) July 8, 2023

Plus grave encore selon l'analyste, alors que les émeutes qui ont secoué les banlieues viennent tout juste de s'estomper, la France insoumise aurait voulu raviver cette flamme en participant à la marche en mémoire d'Adama Traoré. «Ce parti se lance à la suite du clan Traoré dans une nouvelle polémique sur les violences policières et la réactivation de ce moment dramatique depuis 2016.»

«L'idée qu'il faut pousser le pays à la crise politique»

Toujours selon le directeur général de Fondapol, LFI ferait «une sortie de pari sur le désordre», avec «l'idée qu'il faut pousser le pays à la crise politique». Toutefois, cette tentative aurait pour conséquence de «cornériser» le parti.

«Sur la police, très peu de Français pensent ce que pensent LFI et Europe-Écologie-Les Verts, mais aussi sur l'ordre public et sur l'obéissance puisque la manifestation était interdite. C'est très paradoxal et même choquant de voir des députés avec l'écharpe tricolore participer à une manifestation interdite».

De ce fait, Dominique Reynié estime que l'ensemble de ces comportements «depuis 2022» fait que «la France insoumise s'affiche comme un parti qui n'est plus républicain». «Il y a toujours cette espèce de déséquilibre, d'asymétrie», estime-t-il. Avant de conclure : «Chacun sait que toutes les caractéristiques observables du côté de LFI nous permettraient de considérer que cette organisation n’est plus respectueuse de notre République».

Selon un sondage exclusif OpinionWay pour CNEWS publié ce mercredi 5 juillet, Sandrine Rousseau (EELV) et Jean-Luc Mélenchon (LFI) sont les deux personnalités les plus désapprouvées dans leurs prises de position au sujet des émeutes qui ont émaillé la France.