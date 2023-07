Éducation : Qu’est-ce que le dispositif «vacances apprenantes» ?

Instauré par l'Etat en 2020, le dispositif «Vacances apprenantes» permet de lutter contre les inégalités à l’école et le décrochage scolaire en proposant différents modules aux enfants défavorisés. Pap N’Diaye, le ministre de l’Éducation, se déplace ce lundi 10 juillet à Avignon puis à Cavaillon (Vaucluse) pour en faire la promotion.

Un outil de lutte contre les inégalités renforcé par le gouvernement pour l’été 2023. Présent ce dimanche à Carpentras pour le SNU, le ministre de l’Éducation Pap N’Diaye enchaîne ce lundi matin dans le Vaucluse avec une visite de l'école primaire Louis Gros d'Avignon pour les «stages réussite». Il terminera sa journée au collège Paul-Gauthier de Cavaillon pour y rencontrer des élèves et des professeurs volontaires dans le cadre des «vacances apprenantes».

L’objectif de l’opération «vacances apprenantes», lancée par le gouvernement en 2020, est simple. Il s'agit de lutter contre le décrochage scolaire et de sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux, en consolidant leur base éducative. Pour y parvenir, l’État met à la disposition des enfants un accès à «des activités culturelles, sportives et de loisirs encadrées par des professionnels», selon éducation.gouv.fr.

Un dispositif composé de nombreux modules

Le dispositif «vacances apprenantes» englobe plusieurs formes afin de s’adapter aux besoins de chaque élève volontaire. Subventionnée par l’État et ouverte à l’ensemble des familles, la «Colo apprenante» est organisée pendant les vacances de printemps, d’été et d’automne cette année. Le site du ministère de l’Éducation recense près de 5.000 colonies de ce type mises en place aux quatre coins de l’Hexagone pour cette année 2023. Entre 2020 et 2022, 225.000 jeunes de tout âge ont profité de cet outil associant activités de loisirs et apprentissages fondamentaux.

Dans la même lignée, les «stages de réussite» sont proposés lors des vacances scolaires aux élèves des écoles élémentaires, collèges et lycées qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages. Le but étant de renforcer les acquis essentiels, notamment sur le français ou les mathématiques, via du travail en petits groupes.

Pour les enfants qui n’ont pas la chance de partir en vacances cette année, l’État offre la possibilité aux jeunes de participer aux «quartiers d’été» depuis 2021. Chaque commune partenaire présente ainsi en fin d’année scolaire un programme détaillé des activités proposées dans ce cadre estival. Un dispositif quasi-similaire, dénommé «l’été du pro» est aussi mis en place par le gouvernement pour les étudiants inscrits en cycle de formation professionnelle.

Autre module : l’école ouverte buissonnière propose «des séjours en zones rurales ou littorales pour des élèves du CP à la terminale», selon le site du ministère. Celle-ci permet aux jeunes volontaires de bénéficier d’un renforcement scolaire tout en faisant des activités sportives et culturelles pendant les vacances scolaires.

Enfin, «mon patrimoine à vélo», lancé en 2021, propose aux élèves des excursions en bicyclette d’une journée ou d’une à deux semaines, selon l’âge des participants, pour découvrir une région ou un patrimoine culturel.

Un dispositif renforcé cet été

Afin d’élargir la portée du dispositif «vacances apprenantes», le gouvernement a établi un budget de 200 millions d’euros pour ce projet. La majorité des modules présentées au-dessus sont donc pris en charge par l’État afin d’en faire profiter un maximum d’étudiants.

Pour cela, Pap N’Diaye a annoncé en avril dernier un renforcement des «stages de réussite», avec 100.000 heures ajoutées dans l’Hexagone pour proposer davantage de sessions aux élèves en difficulté. Enfin, le ministre de l’Éducation a également promis que ces stages seraient proposés dans l’ensemble des établissements français accueillant des étudiants défavorisés.