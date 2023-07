Orages : la SNCF interrompt certaines lignes TER dans trois régions

Alors que Météo-France a placé, ce mardi 11 juillet, 25 départements de la moitié est, 9 pour canicule et 22 pour orages violents, la SNCF a annoncé interrompre plusieurs liaisons TER dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est.

En Auvergne-Rhône-Alpes, les lignes reliant Lyon à Bourg-en-Bresse, Paray-le-Monial, Macon, Ambérieu, Saint-Etienne et Roanne sont notamment concernées et sont interrompues depuis 14h30.

Pour faire suite aux alertes de météo France, les conditions météorologiques vont se dégrader de manière très importante dans le nord de la Région cet après-midi.



En conséquence, SNCF interrompra les circulations sur différents axes. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) July 11, 2023

Les lignes Ambérieu-Bourg-en-Bresse, Bourg-en-Bresse-Macon et Bourge-en-Bresse-Saint-Amour ont cessé de circuler à 16h00.

En Bourgogne-France-Comté, les trains entre Besançon et Saint-Amour, Morteau ou encore Clerval ne roulent plus depuis 15h00. Même chose pour Dole-Vallorbe, Vesoul-Culmont et Paray-Montchanin.

En Alsace, certaines lignes seront interrompues en fin d'après-midi.

Pour rappel, Météo-France a placé 22 départements de l'est de la France en vigilance orange pour orages violents. Les intempéries pourraient s'accompagner «de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 130 km/h, très localement un peu plus» et de «fortes chutes de grêle», dont les grêlons pourraient atteindre plusieurs centimètres de diamètre.