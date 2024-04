TGV InOui : voici le futur look du train de la SNCF prévu pour 2025

La SNCF a dévoilé ce lundi le look du futur TGV inOui, présenté dans les usines d’Alstom à Belfort. Ce nouveau modèle devrait être mis en circulation dès septembre 2025.

Un design futuriste, une plus grande capacité, des besoins énergétiques revus à la baisse… SNCF Voyageurs a présenté, ce lundi 29 avril, le look de son tout nouveau TGV inOui, qui devrait être mis en circulation dès septembre 2025.

Ce tout nouveau train, dit de «cinquième génération» est ce qu’on appelle un «TGV M», ou Train à Grande Vitesse Modulable. L’objectif de cette nouvelle génération de train : répondre aux besoins des usagers en offrant plus de place à bord, et aux enjeux écologiques, en misant sur une réduction de la consommation en énergie, et sur une production française.

Un design pensé dans les moindres détails

La couleur blanche de ce nouveau TGV n’a donc pas été choisie au hasard : «Les teintes choisies ont permis d’augmenter fortement le pouvoir réfléchissant du train afin de réduire les besoins énergétiques en été et particulièrement lors des fortes chaleurs».

Les TVG M devraient pouvoir accueillir environ 720 passagers contre 600 aujourd’hui, avec également plus de place par siège. Au total, la capacité va augmenter d’environ 20% avec la même longueur de train.

Grande émotion de dévoiler chez @Alstom à Belfort la livrée du TGV M, un investissement de 3,5 milliards d’euros de @SNCFVoyageurs. Plus capacitaire et plus agile : ce futur @TGVINOUI sera notre actif stratégique pour répondre au double défi de la croissance et de la concurrence. pic.twitter.com/dDKCjTMn52 — Christophe Fanichet (@CFanichet) April 29, 2024

La SNCF a commandé 115 rames de ce nouveau modèle de TGV, qui seront livrées petit à petit en 2025 et 2026, avant de passer à 12 livraisons par an à partir de 2027. Des essais sont en cours depuis le mois de janvier afin de tester le fonctionnement de la rame dans différentes configurations.