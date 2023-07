Orages : les images impressionnantes des violentes intempéries qui frappent l'est de la France

Plus d’une vingtaine de départements sont placés en vigilance orange canicule et orages et cinq en vigilance rouge par Météo-France ce mardi. En fin de journée, de très violents orages ont frappé la partie est de la France.

Des images impressionnantes. En fin de journée ce mardi 11 juillet, l’est de la France a été balayée par de fortes pluies, de violents orages et des chutes de grêle. Plus d'une vingtaine de départements sont placés en vigilance orange et cinq en vigilance rouge orages et canicule, par Météo-France.

La ville de Dijon a été fortement touchée par les intempéries, où le toit d’un supermarché a cédé sous les violentes rafales de vent.

Gros orage en cours sur la ville de Dijon. Un coup de vent a fait tomber le plafond de ce supermarché. #orages pic.twitter.com/Mlyi8cuhR0 — David Segal (@SegalDavid) July 11, 2023

Des grêlons de plusieurs centimètres de diamètre sont tombés dans plusieurs départements concernés par les vigilances rouge et orange.

Les supercellules provoquent de violentes chutes de grêle sur les secteurs actuellement concernées. Elles sont multiples et sévères sur Allier, Nièvre, Saône-et-Loire, Loire et Rhône. #orages



Photo via Météo Allier pic.twitter.com/z3KEz9M8ow — Keraunos (@KeraunosObs) July 11, 2023

A Strasbourg, ce sont des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville alsacienne. Préservé de la vigilance rouge, le département du Bas-Rhin a tout de même essuyé de très fortes rafales de vent.

Dans le Haut-Rhin, les orages sont nombreux et violents. Le ciel s'est assombri et a été traversé de toutes parts par les éclairs.

En Côte-d'Or également, des vidéos témoignaient de la puissance des rafales de vent.