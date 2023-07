Orages et Canicule : voici les 28 départements en vigilance orange ce mardi

Météo-France a placé 28 départements en vigilance orange pour ce mardi 11 juillet en raison d'orages violents et/ou canicule.

Le temps ce mardi est marqué par une vigilance orange étendue à 28 départements de la moitié est du pays, 9 pour canicule et 26 pour orages violents, 6 étant placés sous les deux vigilances, selon Météo-France.

La Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes sont concernés par la vigilance orange «canicule».

Parmi eux, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, le Jura, la Loire, le Rhône et l'Ain sont aussi placés en alerte orange «orages».

Des orages potentiellement violents se développeront de l'Auvergne au plateau lorrain et à l'Alsace dans l'après-midi, prévient Météo-France. De très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100-130 km/h sont attendues, ainsi que des chutes de grêle avec un risque de gros grêlons de plusieurs centimètres de diamètre, et une forte activité électrique.

Un second épisode orageux démarrera en fin de soirée sur le sud du Massif central et glissera vers la Haute-Savoie et la Savoie.

Les orages évacueront vers l'Allemagne en soirée ou début de nuit. Globalement, le temps sera nuageux sur tout le pays, avec une forte chaleur sur l'est et donc cette dégradation orageuse.