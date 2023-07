Épargne : Voici les 5 livrets bancaires les plus rentables

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a validé ce jeudi la proposition du gouverneur de la Banque de France de maintenir le taux du Livret A à 3%, malgré l'inflation. Mais outre ce placement, prisé par de nombreux Français, d’autres livrets d’épargne peuvent être tout aussi avantageux.

Faire fructifier son pécule. Garantis par l’État, les livrets d’épargne réglementée permettent aux particuliers de conserver leur épargne sans limite de durée, sans perte de capital et avec ou sans limite de montant. Ils bénéficient de plafonds précis et de taux d’intérêts fixés par les pouvoirs publics.

S’ils ne sont pas associés à des moyens de paiement, ces placements à capital garanti permettent par ailleurs à l’épargnant de récupérer à tout moment les sommes versées.

Livret A

Deuxième placement préféré des Français - derrière l’Assurance vie - et accessible à tous, le Livret A est indexé à l’inflation et le gouvernement établit le taux en fonction des recommandations de la banque de France. Il jouit aujourd’hui d’un taux d’intérêt à 3% et est exonéré d’impôts et de charges sociales.

Enfin, son plafond est fixé à 22.950 euros pour les particuliers et à 76.500 euros pour les associations.

Livret d’Épargne Populaire (LEP)

Si vous êtes éligible, le Livret d’Épargne Populaire reste le plus rentable. Alors que Bruno Le Maire a annoncé le relèvement de son plafond à 10.000 euros contre 7.700 euros jusqu’à présent, ce livret est destiné aux revenus les plus modestes.

Par ailleurs, il est plus de deux fois plus rémunérateur que le Livret A ou encore le LDDS avec son taux d’intérêt fixé à 6,1% depuis le 1er février 2023.

Livret de développement durable et solidaire (LDDS)

A l’instar du Livret A, le taux du Livret de Développement Durable et Solidaire est fixé à 3%. Accessible à toute personne majeure, il est plafonné à 12.000 euros. C’est l’un des livrets à privilégier en cas de non-éligibilité au LEP ou au Livret Jeune.

Livret jeune

Réservé aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, le Livret Jeune est probablement le placement idéal pour commencer à épargner. Alors qu’un seul livret par personne est autorisé, il est possible de le cumuler avec un Livret A, un LEP ou un LDDS. En outre, il dispose d’un taux de rémunération de 0,75% par an et est plafonné à 1.600 euros.

Plan épargne logement (PEL)

Le taux de rémunération du Plan Epargne Logement est fixé à son ouverture et reste garanti pendant toute sa durée de vie. Destiné à favoriser la construction et l’amélioration d’habitations, il permet d’obtenir un prêt pour financer ce type d’opération.

De plus, les PEL pourront désormais être débloqués à n’importe quel moment pour financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments, a annoncé ce jeudi Bruno Le Maire.

Si l’on prend en compte à la fois le taux d’intérêt et l’exonération fiscale, les livrets d’épargne réglementée sont financièrement les plus intéressants. Toutefois, ils comportent des plafonds relativement peu élevés qui ne conviennent pas à tous les épargnants.

Certains ont ainsi tendance à privilégier des livrets bancaires fiscalisés dont les taux d'intérêts sont librement fixés par les établissements bancaires.