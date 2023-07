La compagnie espagnole Renfe a lancé les lignes Lyon-Barcelone et Marseille-Madrid

Au mois de juillet, la compagnie espagnole Renfe a lancé deux trains à grande vitesse entre la France et l'Espagne. Il faudra compter cinq heures de voyage et au moins 29€ pour relier Lyon à Barcelone et le même prix pour relier Marseille à Madrid.

Après Trenitalia en décembre 2021, la compagnie espagnole Renfe était devenue, ce jeudi 13 juillet, la deuxième société étrangère à entrer sur le marché français depuis l'ouverture à la concurrence pour les lignes à grande vitesse. La compagnie ferroviaire espagnole avait lancé sa liaison entre Barcelone et Lyon (Rhône).

Sur ce trajet, Renfe desservira les gares de Valence, Aix-en-Provence, Avignon, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne et Perpignan. Les trains AVE (Alta Velocidad Española, grande vitesse espagnole), équivalents des TGV, effectueront également plusieurs arrêts intermédiaires en Espagne.

Ce vendredi 28 juillet, le train AVE doit arriver à Marseille-Saint-Charles à 21h30 après un trajet de 8 heures et 5 minutes depuis la gare d'Atocha à Madrid. Il desservira de nombreuses gares sur son trajet dont celles de Saragosse, Barcelone ou Gérone en Espagne, et Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes, Avignon et Aix-en-Provence en France.

«Devenir un opérateur de référence» en France

Pour concurrencer la SNCF sur son ancien monopole historique, Renfe a dégainé des offres défiant toute concurrence, avec des prix d'appel à 29 euros pour relier Madrid à Marseille et même 9 euros pour un trajet à grande vitesse entre gares françaises.

Pour rallier l'Espagne depuis Lyon, il faut aussi compter au moins 29€, 19€ au départ de Narbonne (Aude) ou Montpellier (Hérault). Jeudi 6 juillet, Renfe avait déjà vendu 31.000 billets pour ses rames en France.

La ligne Lyon-Barcelone assurera des départs du vendredi au lundi pendant l'été, puis deviendra quotidienne à la rentrée. Concentrée sur son «internationalisation», la compagnie espagnole projette de s'«installer, grandir et devenir un opérateur de référence» en France.

Elle doit ouvrir une autre ligne reliant Marseille à Madrid à partir du 28 juillet et vise 28 circulations hebdomadaires sur le territoire français d'ici octobre. Dans un communiqué, le président de la compagnie ferroviaire espagnole, Raul Blanco, a ajouté que des lignes Paris-Lyon-Marseille et Paris-Lyon-Barcelone sont prévues pour 2024.