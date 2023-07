Défense : l'Inde annonce vouloir acheter 26 avions Rafale à la France

La visite à Paris du Premier ministre indien Narendra Modi a été marquée par sa présence au défilé du 14-Juillet, mais aussi par l’annonce d’achat de Rafales et de sous-marins à la France. L’Inde a donné son accord de principe pour ces acquisitions, ce jeudi 13 juillet.

L’Inde continue d’être un des plus gros clients de l’industrie de la défense française. A l’occasion de la visite à Paris de Narenda Modi, Premier ministre indien, New Delhi a donné son accord de principe pour l’achat de plusieurs avions et sous-marins à la France.

Emmanuel Chiva, délégué général à l’Armement, a confirmé cette annonce ce vendredi 14 juillet au matin sur Franceinfo : «Je confirme que le comité d’acquisition indien a effectivement ouvert la voie à l’acquisition de 26 avions Rafale».

L’Inde a approuvé les propositions d’achat de 26 avions Rafale, en version Marine pour porte-avions, ainsi que de trois sous-marins Scorpène. Tous les détails de ces acquisitions sont expliqués dans un communiqué publié par le ministère indien de la défense.

L’Inde, en plein renfort de son arsenal militaire, est l’un des principaux clients de l’industrie française, ayant déjà fait l’acquisition de six sous-marins Scorpène et de 36 avions Rafale, en 2015.