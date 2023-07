Sécheresse : voici les 12 départements les moins menacés cet été

Les orages des derniers mois n’auront pas suffi à remplir la plupart des nappes phréatiques en France. Néanmoins, certains départements sont plus épargnés que d’autres et présentent moins de risque d’une pénurie d’eau. Voici lesquels.

Allez-vous manquer d’eau cet été ? Actuellement, la plupart des régions en France se trouvent en alerte sécheresse, voire ont déjà mis en vigueur des restrictions de l’utilisation de l’eau comme l’interdiction de remplir sa piscine, d’arroser son jardin ou de laver sa voiture. Si la pluie et la neige se sont faites rares en hiver dernier, les récents orages et précipitations ont tout de même permis à quelques départements de remplir leurs nappes phréatiques et ainsi échapper au manque d’eau.

Selon la carte publiée par Info Sécheresse, au 13 juillet 2023, un département affiche un taux de remplissage de ses nappes phréatiques comme «très hauts» : la Haute-Garonne. Vient ensuite le Tarn avec un niveau «haut». D’autres départements bénéficient également d’une situation assez favorable puisque le taux de leurs nappes phréatiques est estimé comme étant à un niveau «modérément haut». Parmi eux, on compte : les Landes, les Hautes-Pyrénées, l’Ariège, les Bouches-du-Rhône, le Tarn-et-Garonne et la Vendée.

Adopter malgré tout les bons gestes

Enfin, d’autres départements s’en tirent à bon compte grâce à un niveau jugé «proche de la moyenne» : le Finistère, le Morbihan, la Corrèze, le Cantal, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais. Le Centre Val-de-Loire ne devrait pas non plus manquer d’eau grâce à un niveau dans la moyenne dans le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et l’Indre-et-Loire.

À l’inverse, la sécheresse a bel et bien frappée plusieurs régions dont les nappes phréatiques sont à un niveau «très bas». 16 départements sont ainsi concernés comme le Jura, le Cher ou la Dordogne, ce qui n’est pas sans risques pour cet été. Même dans les départements où le risque est moins élevé, le gouvernement appelle tous les habitants à adopter les bons gestes pour économiser les ressources en eau.