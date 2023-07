Val-de-Marne : le département met fin aux barbecues dans ses parcs

Alors que la sécheresse menace plusieurs départements français, les barbecues ont été interdits dans les parcs du Val-de-Marne. Ces derniers représentent un risque trop élevé en période estivale.

La Plage bleue, les Lilas et les Marmousets. Dans ces trois parcs départementaux du Val-de-Marne respectivement localisés à Valenton, à Vitry-sur-Seine et à la Queue-en-Brie, plus aucun barbecue ne sera désormais autorisé pour cet été.

En effet, la collectivité a annoncé l’interdiction des grillades en plein air pour des raisons sanitaires et environnementales.

#INFO Les barbecues sont interdits sur l’ensemble des parcs départementaux du #ValDeMarne y compris dans les 3 parcs où les barbecues étaient autorisés jusqu’alors (la Plage bleue, les Lilas et les Marmousets). pic.twitter.com/rRUwotFihQ — Val-de-Marne (@valdemarne_94) July 11, 2023

Si ces espaces verts représentaient les rares endroits en Ile-de-France où les barbecues étaient tolérés, les risques d’incendies sont accrus. En effet dans un contexte de sécheresse qui frappe une grande partie de l’Hexagone, les départs de feu peuvent s’avérer être dangereux et particulièrement ravageur.

Une amende de 135 euros

Les parcs départementaux resteront ouverts et piétons jusqu’à environ 21 heures. Toutefois, des barrières seront installées et les forces de l’ordres effectueront des rondes. En cas de non-respect de l’interdiction de barbecue, une amende de 135 euros pourra être délivrée.

«Les pique-niques restent autorisés, bien entendu», a tout de même précisé la collectivité.