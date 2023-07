Réchauffement climatique : «La France pourrait bientôt atteindre les 50 °C», selon ce spécialiste

L'Hexagone est frappé par un nouvel épisode caniculaire. Des vagues de chaleur se multiplient et génèrent des températures de plus en plus chaudes. Juin 2023 a d'ailleurs été le deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré dans le pays depuis 1900, derrière juin 2003. La France pourrait-elle finir par atteindre les 50 degrés ?

Près de 40 °C sont attendus localement cette semaine. La vague de chaleur qui frappe actuellement la France ravive de nombreuses questions et inquiétudes autour du dérèglement climatique.

D’après Christophe Debien, président de l’organisation pour le climat et l’économie circuclaire (OCCE), les températures dans le pays pourraient monter bien plus haut à l’avenir : «La France pourrait atteindre un jour ou l’autre les 50 °C. Quelques villes pourraient atteindre les 50 °C, parce que nous sommes dans cette courbe de réchauffement, qui est une courbe naturelle».

De plus en plus d’astuces et d’adaptations sont mises en place en France afin de faire baisser la température de quelques degrés. Peinture blanche sur les toits, matériaux alternatifs au bitume pour le sol, tout est bon pour gagner un ou deux degrés.

En ce qui concerne le changement climatique, il sera très difficile voire impossible d’inverser la tendance. «C’est inéluctable, parce que la Terre qui existe depuis 4,5 milliards d’années a un cycle de réchauffement et de glaciation constant et aujourd’hui, nous sommes sur un pic de réchauffement» a ajouté le spécialiste.

Depuis l’année 2000, les canicules sont cinq fois plus fréquentes qu’avant 1989.