Remaniement : tout savoir sur Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics en remplacement de Gabriel Attal

Député de la majorité et fidèle de la première heure, Thomas Cazenave fait son entrée au gouvernement. Le marcheur prend la suite de Gabriel Attal en devenant ministre des Comptes publics.

C'est un proche du président depuis quinze ans qui va piloter le budget. Le député Renaissance Thomas Cazenave rejoint les rangs du gouvernement d’Elisabeth Borne. Ce dernier devient ministre des Comptes publics en remplacement de Gabriel Attal, ce jeudi 20 juillet.

Né à Bordeaux (Gironde), Thomas Cazenave a un parcours académique classique pour un futur ministre. D’abord normalien, il se spécialise en économie-politique puis s’installe sur les bancs de Science-Po Paris. Il se consacre ensuite à sa formation au sein de l’Ecole nationale d’Administration (ENA) et devient haut fonctionnaire au sein de l’inspection générale des finances.

C’est là que le nouveau ministre fait la rencontre d’Emmanuel Macron qui est encore haut fonctionnaire. Pendant quelques années, Thomas Cazenave quitte la fonction publique pour le secteur privé, il devient directeur délégué des ressources humaines d'Orange France puis directeur général adjoint de Pôle emploi.

Un marcheur de la première heure

Thomas Cazenave fait son entrée dans le monde politique auprès de son ami Emmanuel Macron. En 2016, ce dernier est ministre de l’Économie et nomme son ancien collègue directeur adjoint de son cabinet. Puis il quitte le ministère quelques mois plus tard pour devenir secrétaire général adjoint de la présidence de la République (présidence Hollande).

Adhérent dès le lancement au parti d’Emmanuel Macron, il est la tête de liste LREM des municipales de 2020 à Bordeaux, sa ville natale. Il perd face aux écologistes mais est élu en 2022 député de la première circonscription de Gironde.

Dans son nouveau poste, l’ancien haut fonctionnaire aux finances va renouer avec sa formation originelle et va faire face à de nombreux défis dont le plus important la réduction des dépenses publiques et de la dette.