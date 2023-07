«Faire le PNJ» : quelle est cette tendance virale qui agite TikTok ?

Sur le réseau social TikTok, des créatrices de contenus gagnent d’énormes sommes d’argent en agissant comme des personnages de jeux vidéos.

Depuis plusieurs semaines, des TikTokeurs se sont fait remarquer pour leurs comportements surprenants en live. En effet, ils adoptent une attitude inhabituelle, comparable à celle d’un personnage non-joueur dans les jeux vidéos (PNJ).

Deux Tiktokeuses sont devenues de véritables phénomènes de foire en adoptant ce comportement : CherryCrush et PinkyDoll. Elles se filment face caméra et répètent des courtes phrases avec une voix robotique, à la manière des personnages dans les jeux vidéos qui répètent la même chose dès que vous les interpellez.

