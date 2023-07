Salaires des enseignants : ce qui va changer au 1er septembre

D’après le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, des mesures seront mises en place dès la rentrée scolaire 2023 pour améliorer les conditions d'exercice du métier d’enseignant et reconnaître l’engagement des professeurs vis-à-vis des élèves.

C’était une promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Prévue dans son pacte enseignant, visant à une amélioration des conditions d’exercice du métier et un renforcement durable de son attractivité, la hausse des rémunérations des enseignants sera effective dès la rentrée 2023.

D’après le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, à compter du 1er septembre, les professeurs bénéficieront en effet d’une revalorisation salariale comprenant une augmentation de salaire de base de 100 euros nets par mois. En plus de cette augmentation de salaire de base, des primes et des indemnités sont prévues pour certains enseignants.

Les nouveaux professeurs titulaires recevront une prime mensuelle de 153 euros, tandis que les professeurs entre six et onze ans d’ancienneté pourraient bénéficier d’une prime allant jusqu’à 292 euros net par mois.

Une revalorisation «socle» et un «pacte»

Deux volets structurent cette augmentation : une revalorisation «socle» dont bénéficieront tous les professeurs et une hausse appelée «le pacte» conditionnée à la réalisation de nouvelles missions. Le «pacte» doit notamment permettre le remplacement systématique des enseignants absents pour de courtes durées dans les collèges et lycées.

En outre, parmi les missions nouvelles destinées aux enseignants volontaires, figure la participation au dispositif «devoirs faits», à des stages de réussite lors des vacances ou, pour les enseignants du premier degré, à l'heure hebdomadaire de soutien en français et mathématiques en 6e.

Si les détails des missions et leur organisation seront précisés en concertation avec les organisations syndicales, les enseignants volontaires pour ces missions recevront une rémunération supplémentaire en fonction des besoins identifiés dans chaque établissement.

Alors que les décrets d'application ont été publiés au Journal officiel jeudi 20 juillet, jour du passage de flambeau entre Pap Ndiaye et Gabriel Attal, ces revalorisations sont désormais actées. Mais pour l’heure «on constate beaucoup de réticence des enseignants», selon le proviseur du lycée Voltaire à Paris.