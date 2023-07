Remaniement : tout savoir sur Gabriel Attal, nommé ministre de l’Education nationale en remplacement de Pap Ndiaye

L’ancien ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal vient d’être nommé ministre de l’Education nationale dans le nouveau gouvernement d’Elisabeth Borne. Une nouvelle promotion pour ce fidèle d’Emmanuel Macron de la première heure.

Il confirme sa fidélité au chef de l’État. Gabriel Attal gravit une nouvelle marche au sein du gouvernement et s’installe au poste de ministre de l’Education nationale. Le jeune ministre, âgé seulement de 34 ans, remplace Pap Ndiaye qui quitte la rue de Grenelle après seulement une année.

Un nouveau poste pour l’un des plus jeunes membres de l’entourage du président de la République. Gabriel Attal, ancien secrétaire d’État en charge de la jeunesse et de la mise en place du service national, avait succédé à Sibeth Ndiaye en 2020. Il avait occupé ce même poste de porte-parole au sein de La République en Marche lors de la campagne d’Emmanuel Macron en 2017.

Après un an auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, comme ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal récupère aujourd'hui un poste sensible, l’Education nationale. Comme ministre il devra faire face à de nombreux défis comme le harcèlement scolaire ou le manque de professeurs et le manque de moyens.

Né à Clamart, Gabriel Attal a un parcours plutôt classique pour un politicien, puisqu'il obtient un master en affaires publiques à Sciences Po. Adhérent très jeune au Parti socialiste, il était notamment un soutien de Ségolène Royal en 2007.

Il rejoindra finalement En Marche dès la création du mouvement. Bien lui en aura pris car outre son poste au gouvernement, il a également été élu député des Hauts-de-Seine la même année.

Remarqué pour son franc-parler

Le nouveau ministre s’est distingué depuis son arrivée en tant que porte-parole du gouvernement par son franc-parler et sa forte présence dans les médias. Apprécié de Jean Castex, Gabriel Attal a notamment mené la barre pendant la crise du coronavirus, où il était chargé de faire les comptes-rendus à la presse des nombreux conseils de défense sanitaire.

Le plus jeune ministre jamais nommé sous la Ve République a également souhaité se rapprocher de la jeunesse, en organisation de nombreux rendez-vous sur les réseaux sociaux, et parfois avec des influenceurs célèbres chez les adolescents, comme EnjoyPhoenix ou Tibo InShape, pour promouvoir le service national universel dont il avait la charge, ou pour répondre aux questions des internautes sur la crise du coronavirus ou le harcèlement scolaire.

Malgré son engagement fort aux côtés du président de la République, Gabriel Attal avait confié au journal Libération en 2019 : «après 2022 ou 2027, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je pense que je ferai autre chose. Les gens ne veulent plus des carrières politiques à rallonge».