Impôt sur le revenu : qui sera concerné par le paiement complémentaire en septembre ?

Un ajustement du prélèvement à la source qui va impacter les finances des Français. Selon les chiffres relayés par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) au journal spécialisé Les Echos, 9,6 millions de ménages sont concernés par le paiement d’un reliquat d’impôt sur le revenu 2022 en septembre prochain.

Pour rappel, cette situation intervient quand le taux de prélèvement à la source est insuffisant par rapport à la situation fiscale du contribuable. Dans ce cas de figure, ce dernier est alors contraint de payer à l’automne un reliquat d’impôt sur l’année passée.

un non-perçu de 21,7 milliards d'euros en 2022

D’après l’Administration fiscale, ce reliquat remontant à l’an dernier représente un non-perçu de 21,7 milliards d’euros, soit une moyenne de 2.259 euros par ménage concerné. A titre de comparaison, l’État avait récupéré en 2022 un reliquat sur l’imposition 2021 auprès de 10,7 millions de foyers fiscaux, soit 2.100 euros par contribuable en moyenne.

Les 9,6 millions de ménages concernés par ce cas de figure en 2023 seront alertés par la DGFIP entre le 24 juillet et le 22 août pour les déclarants en format papier et entre le 26 juillet et le 22 août pour les Français ayant opté pour une déclaration d’impôt en ligne.

Plus de 15 millions de foyers remboursés

A l’inverse, plus de 15 millions de foyers fiscaux devraient bénéficier d’un remboursement de la part de la DGFIP, ce qui devrait coûter plus de 13 milliards d’euros à l’État. En moyenne, les ménages concernés devraient recevoir une somme de 844 euros.

Cette situation est rendue possible par le bénéfice d’un crédit d’impôt ou le simple oubli de déclaration d’une baisse de revenus sur l’espace personnel du contribuable sur le site impôts.gouv.fr.

Les foyers bénéficiaires de cette rétrocession d’impôt devraient recevoir leur dû sur le compte bancaire relié à leur déclaration d’impôt entre le 24 juillet et le 2 août.