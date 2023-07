Les responsables de la Nupes se réunissent ce lundi, pour la première fois depuis près de 3 mois

Ce lundi 24 juillet, les dirigeants EELV, LFI, PS, PCF se réunissent en visioconférence. Leur dernière rencontre remonte au 2 mai.

Malgré les divergences, les membres de la Nupes font en sorte de maintenir le lien. Alors qu'ils ne se sont plus revus depuis le 2 mai, les responsables des partis de l'alliance de gauche doivent se réunir ce lundi 24 juillet, en visioconférence. La dernière rencontre avait été source de tensions.

Organisée le 2 mai, elle avait réuni Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe écologie-Les Verts (EELV), Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise (LFI), l'eurodéputée Manon Aubry (LFI), le secrétaire général du Parti socialiste (PS), Pierre Jouvet et le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel.

Des divergences au cours des derniers mois

Présentée par Jean-Luc Mélenchon comme l'acte 2 de la Nupes, cette rencontre avait tourné au vinaigre, notamment parce que Marine Tondelier avait réaffirmé son opposition à une liste commune Nupes aux Européennes, tandis que Fabien Roussel avait critiqué l'alliance de gauche, craignant qu'elle devienne «un boulet».

Depuis, aucune réunion des chefs de la Nupes n'a pu être reprogrammée avant ce 24 juillet et les dirigeants ne se sont pas croisés ailleurs qu'à la réunion hebdomadaire de l'intergroupe à l'Assemblée nationale. La rencontre de ce lundi, organisée à l'initiative de Marine Tondelier, doit rassembler cette dernière, Manuel Bompard, Pierre Jouvet et Igor Zamiechiei, coordinateur de l'exécutif national au PCF.

Ce rendez-vous n'est pas anodin car, pendant les mois écoulés, la Nupes a connu des divergences. EELV et le PCF ont finalement présenté leurs propres têtes de liste aux Européennes et des désaccords sont apparus, notamment entre le PS et LFI, concernant les violences survenues après la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre (Hauts-de-Seine). Plus récemment, l'accord conclu entre le PCF, EELV et le PS pour les sénatoriales, sans inclure LFI, a ravivé les tensions.

Autant d'éléments avec lesquels il faudra composer ce lundi, même si les différents protagonistes assurent ne pas avoir rompu le dialogue ces derniers mois. Cette rencontre doit leur permettre de faire le point avant les congés estivaux, sachant qu'EELV, PS, PCF et LFI organisent tous leurs universités d'été le même week-end, fin août. Comme l'année dernière, chaque parti devrait envoyer des représentants chez les formations partenaires à cette occasion.