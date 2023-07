Élections européennes 2024 : tout savoir sur Marie Toussaint, désignée comme tête de liste EELV

Désignée ce lundi 10 juillet tête de liste des écologistes pour les élections européennes 2024, Marie Toussaint a su se faire reconnaître par son parti pour sa ferveur en matière de défense de la planète sur le terrain juridique.

Inconnue du grand public, mais reconnue par ses pairs. Eurodéputée depuis 2019, Marie Toussaint a été désignée ce lundi 10 juillet tête de liste des écologistes aux Européennes de 2024. Elle se bat depuis des années sur le plan juridique, pour sauver la planète.

Et pour cause, Marie Toussaint est à l'origine d'«un moment très important et très fédérateur pour les écologistes», a souligné la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts (EELV) Marine Tondelier.

Celle qui se définit comme «la candidate de la lutte contre les inégalités et de la préservation du vivant», porte comme principal cheval de bataille pour l'Union européenne «l'adoption d'un traité environnemental européen». Une «évidence» pour cette juriste qui a pour devise : «Vous avez la force, il nous reste le droit», des mots de Victor Hugo.

«Je me suis dit : on ne peut plus attendre que les dirigeants se décident à lutter contre les crimes contre la nature. Pour faire avancer les choses, on doit utiliser l'arme du droit», a expliqué Marie Toussaint. Elle veut aussi «faire de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la véritable colonne vertébrale européenne», en proposant notamment que «soit analysé l'impact de tous les budgets, lois, programmes sur les 20% et 10% les plus pauvres» et en créant «un État providence européen».

Le lien entre justice sociale et justice climatique

Au Parlement européen, c'est notamment sur la reconnaissance de l'écocide, adopté le 29 mars par les eurodéputés, que cette femme de 36 ans s’est faite connaître. Sa technique est simple : «aller chercher les forces politiques, les forces sociales, la société mobilisée». «On a posé les billes petit à petit, rassemblé, trouvé les brèches», a-t-elle précisé. Néanmoins, le texte doit encore être validé par les États-membres.

Nos adhérent.e.s ont voté : @marietouss1 est élue tête de liste des Écologistes aux élections européennes ! Stratégie européenne : 86% OUI



Liste 16 premiers : 80% OUI



Nom du nouveau mouvement "Les Écologistes" : 64% OUI pic.twitter.com/8bKjub49ng — EELV (@EELV) July 10, 2023

«Elle est solide, tenace et elle n'éloigne jamais la justice climatique de la justice sociale», a salué l'ex-chef d'EELV Julien Bayou. Pour cette passionnée de lecture et de nature qui aime se ressourcer près du Pic du Midi, l'écologie a été «une évidence», après s'être d'abord investie chez ATD Quart Monde, comme ses parents.

Mais elle a vite pris conscience «que le modèle de développement de la société de consommation, productiviste, nourrissait les inégalités et les injustices». A cet égard, cette native de Lille, qui a grandi à Bordeaux et a étudié à Sciences-Po via une convention d'éducation prioritaire, s'est investie notamment dans le mouvement citoyen End Ecocide on Earth. Elle s’est d’ailleurs lancée en parallèle en politique, chez les Jeunes verts, dont elle est devenue secrétaire fédérale en 2010.

«Je crois dans l'outil du droit, mais le droit, on le fait aussi avancer parce qu'on écrit la loi. Ça faisait sens pour moi», a affirmé Marie Toussaint. Alors que son parti a fait le choix d'une liste autonome qu'elle dirigera, elle pense «qu'on aurait pu explorer» la piste d'une liste commune, tout en reconnaissant «des divergences notables» avec LFI sur l'Europe de la défense notamment.