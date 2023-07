Policier écroué à Marseille : «il faut être respectueux de la séparation des pouvoirs mais aussi du travail de la police», affirme Olivier Dussopt

«Il faut être respectueux de la séparation des pouvoirs mais aussi du travail de la police», a déclaré ce mardi sur CNEWS le ministre du Travail Olivier Dussopt qui réagissait au placement en détention provisoire d'un policier de la bac marseillaise, soupçonné d'avoir roué de coups un homme en marge des émeutes début juillet.

Respecter «le principe de séparation des pouvoirs». Invité de la Matinale sur CNEWS ce mardi 25 juillet, le ministre du Travail Olivier Dussopt est revenu sur l’incarcération d’un policier de la BAC de Marseille, soupçonné d’avoir passé à tabac un homme lors des émeutes.

Interrogé sur les propos de Frédéric Veaux, directeur général de la police nationale, soutenant que «la place d’un policier n’est pas en prison aux côtés des voyous», Olivier Dussopt a rappelé qu’il existe «le principe de séparation des pouvoirs […] et que nul n’étant au-dessus de la loi, ce sont les magistrats qui l’appliquent, et on doit la respecter».

Par ailleurs, le ministre du Travail a souligné le travail de la police, en particulier lors des récentes émeutes survenues après la mort de Nahel, le 27 juin dernier : «Nos policiers sont mis à rude épreuve, les gendarmes aussi. Tout le monde est conscient des efforts qu’ils font pour ramener l’ordre et garantir la sécurité».

«Il faut rester respectueux des principes, notamment de la séparation des pouvoirs, mais aussi très respectueux et reconnaissant du travail des policiers» a affirmé Olivier Dussopt, avant de préciser qu’il «ne faut pas faire le procès de la police».

Malgré les récentes polémiques, il a soutenu que la police en France est une des plus «surveillées et contrôlées du monde entier», regrettant les propos de certains députés LFI.