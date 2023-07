Nouvelle-Calédonie : un dernier conseil des ministres en visioconférence avant la rentrée

Emmanuel Macron présidera, ce mercredi 26 juillet, le tout dernier conseil des ministres avant la pause estivale, afin de rappeler à sa nouvelle équipe gouvernementale les enjeux d'une rentrée qui s'annonce très tendue pour l'exécutif.

Maintenir le cap et préparer la rentrée. Ce mercredi 26 juillet, Emmanuel Macron tiendra le dernier conseil des ministres avant la pause estivale, en visioconférence depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Au programme, le président devrait rappeler les objectifs fixés à son nouveau gouvernement, attendu au tournant dès la rentrée sur les grands chantiers en suspens.

Après avoir dressé le bilan des cent jours, Emmanuel Macron a prôné l'ordre et l’apaisement, y compris chez les siens, avant une rentrée probablement tendue, au risque d'apparaître en décalage avec les attentes de résultats des Français.

Pourtant, le président de la République se sait attendu sur de nombreux dossiers, et compte sur sa nouvelle équipe gouvernementale pour répondre aux objectifs fixés à l'aube de son second quinquennat.

Quatre axes fixés pendant les cent jours

À cet égard, le chef de l'État devrait appeler ses ministres à concentrer leurs efforts sur les quatre axes que fixés pendant les cent jours : le plein emploi et la réindustrialisation, les progrès par des services publics plus efficaces notamment dans le domaine de la santé et de l’éducation, la transition écologique et l’ordre républicain.

Dans le détail, Emmanuel Macron a esquissé quelques grands chantiers, comme la rentrée scolaire, la présentation de la planification écologique, les concertations politiques autour d'une loi sur l'immigration ou encore l'élaboration du budget à venir, qui devront être menés à leur terme par les nouveaux ministres en charge de chaque dossier.

L'occasion pour le gouvernement d'anticiper les crises de l'été, notamment climatiques, et de préparer la rentrée, tout en tirant tous les enseignements de la récente période marquée par les violences urbaines.