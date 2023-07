Vol d’un camion de pompiers en Lozère : estimé à 300.000 euros, un véhicule toujours recherché

Un camion de pompier a été volé dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juillet, dans la caserne de Grandrieu (Lozère). Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Un vol dommageable. Un camion de pompier a été volé dans la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 juillet, dans la caserne de Grandrieu (Lozère). Le préjudice est estimé à près de 300.000 euros. L'engin volé est un camion-citerne, utilisé notamment dans la lutte contre les feux de forêt.

«Les clés sont sur les engins, prêts à partir en intervention», a confié le colonel Alain Guesdon, directeur départemental des services d’incendie et de secours du département, à nos confrères de Midi Libre. «Une fois à l'intérieur, il n'avait plus qu'à se servir», a expliqué ce dernier.

La Présidente du Conseil Départemental de la Lozère, Sophie Pantel, a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux. «Merci à tous d’être vigilants, de ne pas intervenir et en cas de repérage de prévenir la gendarmerie en premier, le cabinet du CD 48 de manière à ne pas encombrer le 18 au cta Codis, possible aussi par message privé à Jean-Louis Brun ou sur le mien. S’il s’agit d’une connerie de jeunesse, merci aux jeunes ou aux parents de le poser et de me prévenir. Ce camion est récent et a une utilité publique d’intérêt général pour lutter contre les feux de forêt», a écrit la responsable politique.

«Une plainte est en train d’être déposée par le 1er vice-président du Sdis», a précisé Mme Sophie Pantel, dans son post Facebook.