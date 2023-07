Loïk Le Floch-Prigent sur le prix de l’électricité : «Pour moi qui suis industriel, ça a été multiplié par cinq»

Invité de La Matinale de CNEWS, ce mercredi 7 juin, Loïk le Floch-Prigent, ancien président de Gaz de France (GDF), est revenu sur le prix de l'électricité qui flambe en France.

Une parole d’expert. Loïk Le Floch-Prigent, ancien président de GDF, est revenu sur la hausse du prix de l’électricité en France. En tant qu'industriel, il estime que sa facture d'électricité a été multipliée par cinq.

«Pour moi qui suis industriel, le prix a été multiplié par cinq. Il faut savoir pourquoi le prix est différent du coût. Aujourd’hui le coût n’a pas varié, il est autour de 50 euros le mégawattheure et moi comme industriel, j’ai payé 250 hier et je vais payer 150 aujourd’hui. Où est cet argent ?», a déclaré l’ancien président de GDF.

Ce dernier, ne comprend pas pourquoi les prix sont aussi élevés. «Depuis un an et demi, vous avez des coûts qui sont toujours faibles et qui n’ont pas varié. Le coût du nucléaire et le coût de l’hydraulique n’a pas varié et pourtant, c’est 85% du coût de l’électricité. Ça devrait être 85% du prix et ensuite, on rajoute dans les pays de consommation. Quand on fait les calculs, on n’arrive jamais à trois fois plus ou cinq fois plus», a expliqué Loïk Le Floch-Prigent.

Pour lui, le problème, ce sont les fournisseurs. «Il y a des gens qui sont appelés fournisseurs depuis 2010 avec la loi NOME et qui achètent l’électricité de l’EDF à bas coût. Ils ne produisent pas, ils ne transportent pas et ils ne distribuent pas, ils ne font rien d’autres que spéculer. Cette spéculation conduit à une augmentation du prix pour le particulier, certes, mais aussi pour les entreprises», a rapporté le septuagénaire.

«Les entreprises, on les oublie parce qu’elles ne sont pas nombreuses et qu’elles ne gueulent pas autant que les particuliers, mais si jamais on ne restaure pas la compétitivité des entreprises avec un coût de l’énergie qui est réelle, avec un prix qui correspond au cout, si jamais on ne revient pas à ça, toutes les entreprises sont en péril», a conclu Loïk Le Floch-Prigent.