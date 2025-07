L'ancien grand patron Loïk Le Floch-Prigent est décédé à 81 ans

L'ancien président de GDF et grand patron Loïk Le Floch-Prigent est décédé à l'âge de 81 ans, a-t-on appris ce mercredi.

Un magnat de l'industrie. Loïk Le Floch-Prigent, ex-PDG de grandes sociétés publiques françaises comme Rhône-Poulenc (1982-1986), Elf Aquitaine (1989-1993), GDF (1993-1995) et la SNCF (1995-1996), est décédé mercredi à 81 ans, a annoncé sa femme à l'AFP.

Cet ancien grand patron, nommé par des gouvernements de gauche comme de droite à la tête des plus grandes entreprises, a passé plusieurs années en prison, notamment après sa condamnation en 2003 pour abus de biens sociaux dans le volet principal du dossier Elf. «Jusqu'au bout, le grand capitaine d'industrie qu'il était se sera battu aussi bien pour ses entreprises que pour la défense de l'industrie française», a écrit Marlène Le Floch-Prigent dans une déclaration transmise à l'AFP.

«Loïk avait une passion pour la France qu'il a servie avec détermination aussi bien dans le monde du privé qu'en grand serviteur de l'État», ajoute Mme Le Floch-Prigent dans son message.

Mais il est aussi connu pour avoir passé environ deux ans en prison pour des malversations financières. La juge Eva Joly avait mis au jour un réseau de trafic d'influences, de corruption et de détournements de fonds impliquant les dirigeants du groupe Elf, dont Loïk Le Floch-Prigent, et des ministres comme Roland Dumas et Charles Pasqua de 1989 à 1993.

«Jusqu'au bout, il travaillait encore»

Loïk Le Floch-Prigent a ainsi été condamné en 2003 à cinq ans de prison pour abus de biens sociaux dans le volet principal de ce dossier Elf, impliquant près de 305 millions d'euros de détournements.

Il avait été libéré avec trois ans d'avance en avril 2004, invoquant des raisons de santé, mais avait dû, en septembre 2010, retrouver quelques mois cette prison qu'il ne supportait pas. «Comme il a été président d'Elf, il a payé les pots cassés», estime sa veuve auprès de l'AFP.

En 2012, il est arrêté en Côte d'Ivoire puis extradé au Togo, où il est placé cinq mois en détention provisoire dans une affaire d'escroquerie. Rentré en France l'année suivante, il clame son innocence. Ces dernières années, il exerçait des activités de «conseiller» dans l'industrie, son «cheval de bataille», et «jusqu'au bout, il travaillait encore», explique sa femme à l'AFP.