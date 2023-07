Météo : les images impressionnantes des orages qui ont touché la France ce samedi

Ce samedi 29 juillet, les orages ont causé d’importants dégâts en France, notamment en Rhône-Alpes, en se caractérisant par de la grêle, des vents violents et des inondations liées aux fortes pluies.

Des images spectaculaires et des dégâts conséquents. Annoncés par Météo-France ce samedi, plaçant huit départements de la région Rhône-Alpes en vigilance orange, les orages touchant la zone ont occasionné d’importants dégâts.

D’après Keraunos, l’observatoire français des orages, plus de 4.200 éclairs se sont abattus sur la région ce samedi, dont une majeure partie sur le nord de l’Ardèche et de la Drôme, ainsi que sur le sud-ouest de l’Isère.

Plus de 4.200 éclairs ont été enregistrés sur Rhône-Alpes ce 29 juillet. Le nord de l'Ardèche et de la Drôme ainsi que le sud-ouest de l'Isère ont été les plus touchés. (via @KeraunosObs) pic.twitter.com/imARPV08Zi

