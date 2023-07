Météo : pluie, orages, dépression... Le temps automnal va-t-il durer toute la semaine ?

Après les températures caniculaires enregistrées depuis le début de juillet, le mercure a brusquement chuté ces derniers jours. Ce temps automnal, caractérisé par un ciel grisâtre et une pluie quasi-quotidienne, devrait se poursuivre durant les prochains jours.

Une semaine qui ne fera pas forcément le bonheur des aoûtiens. Depuis vendredi 28 juillet, la France fait face à des températures particulièrement basses pour la période estivale avec une présence persistante de la pluie, parfois torrentielle, et de nuages orageux, notamment dans la moitié nord du pays.

Ces dégradations météorologiques devraient se poursuivre, voire s’accentuer, tout au long de la semaine du 31 juillet au 6 août prochain. Pour cause, un vaste système dépressionnaire qui doit s’abattre dès le milieu de la semaine sur l’Atlantique Nord. Celui-ci devra alors entraîner un air polaire et particulièrement frais qui doit toucher la France dans les prochains jours.

De ce fait, en raison de cette météo automnale attendue, les parapluies et les imperméables devraient être de retour. En effet, même si le temps s’annonce calme ce dimanche 30 juillet en raison de la poussée anticyclonique, les nuages devraient encore couvrir le ciel français.

Dès ce lundi 31 juillet, les premières dégradations doivent survenir dans la matinée sur le nord-ouest et se décaleront pour toucher, dans l’après-midi, toute la moitié nord du pays. Pendant ce temps, le sud doit continuer à profiter des belles éclaircies. Les températures maximales seront comprises entre 20 °C et 25 °C au nord et entre 28 °C et 34 °C au sud.

Dans la journée du mardi 1er août, les intempéries doivent commencer à se généraliser dans le territoire, touchant particulièrement le nord-est et le sud-ouest, d'après les prévisions de Météo-France. Une importante quantité de pluie est d’ailleurs attendue dans le Grand-Est. Perpignan, Montpellier, Marseille et Nice devraient continuer à profiter du beau temps et des températures estivales dépassant parfois les 30 °C.

Des températures sous les normales de saison ?

En revanche, à compter de mercredi 2 août au soir, le temps automnal devrait envahir l’Hexagone, après une journée plutôt ensoleillée au sud et pluvieuse au nord, sous l’influence de la dépression sur l’Atlantique Nord. Les pluies devraient être accompagnées de vents particulièrement forts en bord de mer.

Les températures devraient drastiquement chuter jeudi 3 août. Les maximales devraient atteindre 23 °C au nord et 29 °C au sud. Autrement dit, aucun endroit de l’Hexagone ne devrait enregistrer des températures au-dessus des 30 °C. De fortes averses, parfois orageuses, sont attendues. Celles-ci devraient être accompagnées d’un air particulièrement frais en période estivale.

Cette fraîcheur devrait s’accentuer durant la journée du vendredi 4 août. Les températures devraient être semblables à celles enregistrées, d’habitude, en octobre. Il devrait faire 20 °C à Amiens, Reims et Metz, 21 °C à Paris, Strasbourg, Rennes et Auxerre, 22 °C à Lyon, 23 °C à Biarritz, 24 °C à Toulouse et seulement 26 °C à Marseille. Montpellier devrait être épargné par ce vent de fraîcheur, étant donné que les maximales pourraient atteindre les 29 °C.

Durant cette semaine, il est également intéressant de remarquer que les températures pourraient parfois passer sensiblement sous les normales de saison.