Nice : les commerçants placardent les photos des voleurs

Excédés, certains commerçants français, victimes de vols, ont décidé d’afficher les photos des voleurs sur la devanture de leurs magasins. Une pratique illégale certes, mais nécessaire selon eux.

C'en est trop. À Nice, plusieurs commerçants ont pris la décision de placarder les visages des voleurs sur leurs magasins avec comme objectif de dissuader les malfaiteurs. La recrudescence des vols dans la ville explique la mise en place de cette pratique pourtant illégale.

Pour Bruno Bartoccetti, secrétaire national unité SGP Police, les commerçants ne devraient pas être mis en cause pour autant. «Je ne pense pas qu'ils seront poursuivis sur le plan judiciaire. Il y aura peut-être des rappels à loi», a-t-il affirmé. En revanche, il s'inquiète des risques de représailles de la part des voleurs.

Le nombre de vols explose

Jérôme Jean, président de l'association «Ras le vol», a décidé d'agir pour venir en aide aux commerçants. «On a clairement envie de défendre la cause des commerçants qui sont pollués partout en France par des malfrats en toute impunité»

Jérôme Jean, sur les commerçants qui placardent les photos des voleurs sur leur devanture : «C'est une pratique qui existe déjà depuis des années à l'étranger»

Et de poursuivre : «On veut faire peur aux voleurs et non plus aux commerçants».

En 2022, le nombre de vols à l'étalage a explosé. Plus de 42.000 faits ont été recensés, soit une hausse de 14% par rapport à 2021.