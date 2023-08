Délinquance : les crimes et délits en baisse au mois de juillet, selon Gérald Darmanin

Les chiffres de la délinquance sont en baisse dans certaines catégories, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Des résultats salués par Gérald Darmanin. Pourtant, ces données sont à considérer avec précaution. Sur les trois derniers mois, la plupart des indicateurs sont en hausse.

Des chiffres à bien interpréter. Malgré les émeutes du début du mois de juillet, qui ont fait suite à la mort de Nahel, les chiffres de la délinquance sont en recul en juillet, selon une analyse du ministère de l’Intérieur. Les baisses les plus nettes sont observées pour les vols violents sans arme (-10 %), le trafic de stupéfiants (-8 %) et les vols avec armes (-6 %).

À l’inverse, et en réponse aux violences urbaines du mois dernier, les destructions et dégradations volontaires sont en hausse de 8 %.

Des données à prendre avec des pincettes

Pris dans leur globalité, les chiffres sont plus stables qu’en baisse, surtout si l'on considère la période des trois derniers mois, qui servent de référence pour les comparatifs. Sur la période de mai à juillet, la plupart des indicateurs sont en hausse par rapport aux trois mois précédents (février à avril). L’indice lié aux vols avec armes est celui qui augmente le plus (+11%), devant les destructions et dégradations volontaires (+6 %) et les vols dans les véhicules (+5%).

Les homicides sur les trois derniers mois sont quasiment stables par rapport à la période précédente. 260 personnes ont perdu la vie entre mai et juillet contre 258 entre février et avril. 75 victimes (y compris coups et blessures suivis de mort) ont été enregistrées en juillet 2023, après 83 en juin et 102 en mai.

Le nombre de victimes de coups et blessures volontaires est constant depuis le quatrième trimestre 2022, même si en juillet les chiffres restent très supérieur au niveau d’avant le premier confinement.

Les violences sexuelles enregistrées par la police et la gendarmerie diminuent (-4%) en juillet après une hausse (+3%) en juin. Le total des trois derniers mois augmente par rapport aux trois mois précédents (+3%).

Des chiffres salués par Gérald Darmanin sur X, anciennement Twitter, mais qui tombent dans un contexte particulièrement tendu entre les policiers et le ministère de l’Intérieur, qui a haussé le ton ce vendredi contre le recours par des policiers à des arrêts maladie pour protester contre l'incarcération d'un collègue marseillais.