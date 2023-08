Justice : Jonathann Daval pourrait être jugé pour dénonciation calomnieuse après sa condamnation pour le meurtre de son épouse Alexia

Jonathann Daval, condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse Alexia Daval, pourrait de nouveau être jugé. Il pourrait être amené à comparaître pour dénonciation calomnieuse.

Déjà condamné à 25 ans de prison, Jonathann Daval pourrait écoper d’une nouvelle peine. Après des aveux en décembre 2018, Jonathann Daval avait été reconnu coupable du meurtre de sa compagne Alexia Daval.

Avant cela, l’homme de 39 ans avait passé plusieurs mois à afficher sa tristesse devant les médias, mettant en avant son statut de mari veuf et éploré. À cette époque, il avait accusé le beau-frère de la victime, Grégory, de l'avoir tuée, et avançait la thèse d’un complot familiale ayant coûté la vie de son épouse.

60.000 euros demandés par la famille

La famille d’Alexia Daval a expliqué au Parisien que ces propos relèvent selon elle de la dénonciation calomnieuse. Ainsi, Jonathann Daval devrait comparaître devant le tribunal correctionnel de Besançon en janvier 2024.

Les avocats des parties civiles demanderaient 60.000 euros de dommages-intérêts, dont 30.000 pour Grégory, dont la vie a été «bouleversée».

De son côté, l’avocat du mis en cause, Me Schwerdorffer, a estimé que ce nouveau rebondissement pourrait avoir des motivations «financières». «J’observe que la famille préfère passer par la presse pour l’annoncer. Je pensais que tout le monde dans la famille d’Alexia Daval voulait ne plus parler de cette affaire» a-t-il déclaré.

Une dénonciation calomnieuse est un délit passible de cinq ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. S’il est reconnu coupable, Jonathann Daval pourrait voir sa peine alourdie.