Virus du Nil occidental : quels sont les principaux symptômes de la maladie ?

Le virus du Nil occidental est transmis à l’homme par les moustiques. Dans la majorité des cas, il est asymptomatique mais il n'en reste pas moins dangereux. Que sait-on de cette maladie ?

Un virus présent sur tous les continents. Un cas d'infection au virus du Nil occidental a été identifié fin juillet à Bordeaux, premier cas humain à survenir hors «pourtour méditerranéen» en France.

Découvert en Ouganda en 1937, le virus du Nil occidental est transporté par les oiseaux et transmis aux humains par les piqûres de moustiques.

Cette maladie provoque des symptômes semblables à ceux de la grippe. Dans les cas les plus graves et rares, des complications neurologiques peuvent apparaître.

Une maladie saisonnière

L’infection est asymptomatique pour 80% des personnes contractant le virus, ce qui peut le rendre dangereux.

Les formes symptomatiques de la maladie se caractérisent par l’apparition brutale d’une fièvre importante après 3 à 6 jours d’incubation. Cette fièvre est accompagnée de maux de tête et de dos, de douleurs musculaires, d’une toux, d’un gonflement des ganglions du cou, et souvent d’une éruption cutanée, de nausées, de douleurs abdominales, de diarrhées et de symptômes respiratoires.

Il n’existe pas de traitement antiviral spécifique contre ce virus. La prise en charge médicale est donc centrée sur le traitement des symptômes lorsqu’ils sont présents.

Selon Santé Publique France, ce virus circule de façon plus importante en Russie et en Europe depuis 2010, avec des cas signalés pour la première fois en Allemagne et aux Pays-Bas, en 2019 et 2020.