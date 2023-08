Documents administratifs : voici la liste des 7 papiers à ne surtout pas jeter

Lorsque l'on fait du tri, on a tendance à vouloir jeter certains documents administratifs que l'on juge inutiles. Ce n'est pas toujours une bonne idée.

Envie de faire du tri dans la paperasse accumulée sur son bureau ? Attention, certains documents administratifs peuvent être toujours utiles. Certains d'entre eux sont très importants. Voici les sept papiers à ne jamais jeter.

Acte de naissance

L'acte de naissance est l'un des documents administratifs les plus importants. Il peut être demandé dans de nombreuses situations : dossier de mariage, acte de vente, demande de citoyenneté...

Il est donc extrêmement important de le conserver tout au long de sa vie.

Carnet de santé

Le carnet de santé est le deuxième document administratif à ne surtout pas jeter. Il est un condensé des différents vaccins administrés et des pathologies qui peuvent avoir touché son propriétaire.

Outre le carnet de santé, il est important de conserver les documents médicaux qui peuvent témoigner d'une maladie ou d'un suivi médical régulier.

Livret de famille

Toute personne possède un livret de famille même si elle n'a pas encore d'enfants, elle est alors inscrite sur le livret de famille de ses parents. Ce document peut être demandé dans certaines démarches administratives tels que les actes de mariage, de pacs, de divorces ou de reconnaissance d'un enfant.

Diplômes

Il est important de conserver ses diplômes. En effet, que cela soit le Brevet des collèges, le Baccalauréat ou tout autre diplôme d'études supérieures ils sont précieux. Ils permettent notamment de s'inscrire dans certaines formations mais attestent également d'un niveau d'études qui peut être demandé par un futur employeur.

Actes de mariage/PACS

Les actes de mariage ou de PACS sont à conserver. Ils permettent d'attester d'un accord entre deux personnes qui, outre la création du livret de famille, permet le passage à une nouvelle catégorie fiscale. Ils peuvent être demandés dans le cadre de certaines démarches administratives telles que les demandes de prêts ou encore les décisions de divorce.

Actes de vente

L'acte de vente ou le titre de propriété sont à conserver impérativement. Ils permettent dans un cas d'attester qu'une personne a cédé un bien immobilier et dans un autre qu'elle en est devenue le propriétaire légal.

CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat de travail est un document essentiel à conserver tout au long de sa carrière professionnelle. Il atteste des termes et conditions de votre emploi, y compris la rémunération, les responsabilités et les droits dont vous bénéficiez en tant qu'employé. En cas de litige ou de besoin de référence dans le futur, le contrat de travail peut jouer un rôle crucial pour établir vos droits et obligations envers votre employeur. Il peut également être nécessaire lors de changements de poste, de négociations salariales ou de preuves d'expérience professionnelle.