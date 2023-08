Voici les 10 plus grandes puissances militaires du monde en 2023

Comme chaque année, le Global Firepower a publié son classement des pays les plus puissants, d’un point de vue militaire. Au total, 140 nations ont été analysées. Quels sont les Etats qui figurent dans le top 10 ?

Le quatuor de tête reste à sa place en 2023. Toutefois, le reste du classement a connu quelques changements depuis 2022. Des changements défavorables pour la France, qui a perdu deux places, et favorables pour l'Italie, qui a rejoint le top 10.

Pour déterminer ce palmarès, ce sont pas moins de 50 paramètres qui ont été analysés et répertoriés par le Global Firepower.

Parmi ces critères figurent l’armement, le budget national alloué aux forces militaires, mais aussi les ressources naturelles, le matériel mobilisé ou encore les forces terrestres, aériennes et navales de chaque pays.

Tout cela permet de déterminer un score, le PowerIndex. Ainsi, plus l’indice d’une nation est proche de 0, plus sa puissance militaire est forte. Voici les dix pays avec la plus grande force armée en 2023.

Les États-Unis

En 2023, les États Unis ont un PowerIndex de 0,0712. Le pays de l’Oncle Sam comptabilise 1,4 million de soldats actifs pour 440.000 réservistes. Avec un budget de la défense s’élevant à 770 milliards de dollars, soit environ 688,8 milliards d’euros, les Etats-Unis sont la première puissance militaire du monde.

Ils possèdent officiellement l’arme nucléaire. Et, selon le Stockohlm international peace research Institute (SIPRI), ils détiennent 5.550 ogives.

La Russie

La Russie a un PowerIndex de 0.0714. Forte de ses 850.000 soldats et de ses 250.000 réservistes, la fédération se classe deuxième. Son budget de la défense s’élève à 154 milliards de dollars, (environ 137,8 milliards d’euros).

Le SIPRI estime que la Russie possède 6.255 bombes nucléaires.

La Chine

La Chine a un PowerIndex de 0.0722. La troisième puissance militaire mondiale, possède la plus grande armée du monde, avec 2 millions de soldats et 510.000 réservistes. La Chine dépense 250,2 milliards de dollars (227,4 milliards d’euros) pour sa défense.

La Chine détient 350 bombes nucléaires, selon le SIPRI.

L’Inde

L'Inde a un PowerIndex de 0.1025. Ce pays asiatique dispose de 1,45 million de soldats et de 1,15 million de réservistes. Son budget de la défense est de 49,6 milliards de dollars (44,4 milliards d’euros).

L’Inde fait partie des quatre pays à détenir officieusement l’arme nucléaire. Elle dispose de 156 ogives, d’après le SIPRI.

Le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a un PowerIndex de 0.1435. Fort de ses 194.000 soldats et de ses 37.000 réservistes, nos voisins britanniques sont la cinquième puissance militaire du monde. Le Royaume-Uni dispose d’un budget de la défense de 38 milliards de dollars, environ 34,4 milliards d’euros.

Le Royaume-Uni détient officiellement 225 bombes nucléaires, selon le SIPRI.

La Corée du Sud

La Corée du Sud a un PoweIndex de 0.1505. Frontalière avec la Corée du Nord, la Corée du Sud a une armée de 555.000 soldats et 500.000 réservistes. Son budget de la défense est de 46,3 milliards de dollars (41,4 milliards d’euros).

La Corée du Sud ne dispose pas de l’arme nucléaire.

Le Pakistan

Le PowerIndex du Pakistan est de 0.1694. Ce pays frontalier de la Chine et de l’Inde dispose d’une armée de 640.000 soldats et de 500.000 réservistes. Son budget de la défense est de 7,7 milliards de dollars (6,9 milliards d’euros).

Le Pakistan détient officieusement l’arme nucléaire, avec 165 ogives selon le SIPRI.

Le Japon

Le Japon a un PowerIndex de 0.1711. L’archipel dispose de 240.000 soldats et de 55.000 réservistes pour un budget de la défense de 47,5 milliards de dollars, soit 42,5 milliards d’euros.

Le Japon ne dispose pas de l’arme nucléaire.

La France

Le PowerIndex de la France est de 0.1848. La France est la neuvième puissance militaire du monde. Son armée compte 200.000 soldats pour 35.000 réservistes. En 2022, son budget de la défense est de 40,9 milliards de dollars, soit environ 36,6 milliards d’euros.

La France dispose officiellement de l’arme nucléaire avec 290 ogives, selon le SIPRI.

L'Italie

L'Italie fait son entrée dans le classement. C'est avec un PowerIndex de 0.1973 que le pays vient se hisser à la dixième place des nations les plus puissantes militairement. L'Italie dispose de 170.000 soldats et de 20.000 de réservistes. Le pays a pour ambition de porter ses dépenses militaires à 2% de son PIB d'ici 2028. Le budget annuel devrait être d'environ 12 milliards d'euros.