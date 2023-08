Fraude aux allocations : plus de 6,4 millions d’euros détournés en Seine-et-Marne

En Seine-et-Marne, 922 cas de fraudes sociales ont été relevées cette année. Les chiffres donnent le tournis car ce sont plus de 6,4 millions d’euros qui ont été détournés.

Une somme impressionnante. Rien qu’en Seine-et-Marne, plus de 6,4 millions d’euros ont été détournés l’année passée, représentant 922 cas de fraudes sociales. Les allocations concernées sont le revenu de solidarité active (RSA), les allocations familiales, la prime d’activité, les allocations aux personnes handicapées, les allocations de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'aide personnalisée au logement.

D’après Charles Prats, ancien magistrat spécialiste de la fraude sociale, le RSA est le service le plus touché par la fraude : «Il y a la fraude au RSA de la personne qui a des revenus occultes, qui travaille au noir par exemple et qui ne le déclare pas pour bénéficier du RSA et de tous les avantages, il y a la personne qu vit en couple mais qui ne le déclare pas, il y a des gens qui peuvent inventer des enfants, ça s’est déjà vu».

Une fois les fraudeurs repérés, ce sont 6.700 pénalités qui ont été prononcées. Le montant de ces dernières s’élève à 534.000 euros. La solution afin de limiter ce phénomène ou trouver les fraudeurs plus facilement serait de se pencher sur les numéros de matricule en trop.

«Pour mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales il faut résoudre le problème de ces millions de personnes immatriculées en trop dans le système. Le jour où on va sortir 4 ou 5 millions de personnes du système, on va faire des dizaines de milliards d’euros d’économies» a expliqué Charles Prats.

En 2022, la fraude sociale s’est chiffrée à plus de 351 millions d’euros, contre 309 millions d’euros en 2021, soit une hausse de 13,5% en un an.