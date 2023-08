Météo : vers un pic de chaleur ce mercredi ?

Alors que l’anticyclone persiste sur la moitié nord de la France, un pic de chaleur est attendu ce mercredi 9 août au sud de l’Hexagone. Le mercure devrait culminer entre 30 °C et 36 °C.

La chaleur est de retour. Après deux semaines de températures particulièrement basses pour la saison estivale, le mercure devrait grimper ce mercredi 9 août notamment dans la moitié sud. Et ce, en raison de la remontée d’un air très chaud en provenance d’Espagne.

D’après les prévisions de Météo-France, «un pic de chaleur est attendu (…) avec un mercure qui culmine entre 30 °C et 36 °C sur la moitié Sud du pays».

Concrètement, la dépression «Antoni», venue d’Angleterre et responsable de la baisse des températures notamment dans le sud de la France, devrait s’éloigner du pays et prendre la direction des Balkans et de la Scandinavie. Et ce, grâce à la remontée d’un flux d’air chaud venu d’Espagne où s’installe un épisode caniculaire.

En parallèle, les dépressions dans l’Atlantique Nord devraient, elles, rester au large. Avec un ciel couvert et des apparitions, de temps à autre, du soleil, les températures ne devraient pas dépasser les 30 °C dans la moitié nord. Ainsi, selon Météo-France, «les maximales varient de 20 °C à 28 °C».

Un pic de chaleur ou un épisode caniculaire ?

Malgré cette hausse anormale et brusque des températures, la France est loin d’être confrontée à un épisode caniculaire. En effet, pour évaluer et qualifier les vagues de chaleur, pics de chaleur et canicules, Météo-France utilise des critères climatologiques précis.

Ainsi, si la vague de chaleur désigne «un épisode de températures nettement plus élevées que les normales de saison pendant plusieurs jours consécutifs», le pic de chaleur, lui, désigne «un épisode bref, de vingt-quatre à quarante-huit heures durant lequel les températures sont supérieures aux normales de saison».

À noter que ce pic de chaleur ne devrait durer qu'une journée puisque le mercure devrait redescendre d’un cran sur le côté ouest à compter de la journée du jeudi 10 août.