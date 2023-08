Météo : pluie, températures… A quoi faut-il s’attendre pour ce mois d’août ?

Depuis ce lundi 31 juillet, les températures ont brusquement chuté dans l’Hexagone. Si la première semaine d’août promet un temps aux allures automnales, le reste du mois annonce une météo du même acabit quoiqu'avec une légère amélioration du côté du mercure.

Un mois d’août pas comme les autres. L’Hexagone est passé, une fois de plus, en ce début de semaine sous les nuages et la pluie. Ce temps décrit comme automnal survient après des températures records enregistrées début juillet. Comme la semaine précédente, la France se retrouvait ce lundi coupée en deux avec une moitié nord pluvieuse et un sud ensoleillé.

Cette perturbation devrait, par la suite, toucher au cours de la semaine tout le pays sous l’influence d’une vaste dépression dans l’Atlantique Nord. Cette dernière s'accompagnera de forts coups de vent ce mercredi 2 août parfois sous l'influence d'un air polaire venu du nord. Une ambiance bien fraîche qui devrait affecter les températures. Celles-ci devraient être semblables à celles enregistrées d’habitude en octobre et pourraient parfois passer sensiblement sous les normales de saison.

A titre d’exemple, durant la journée de jeudi 3 août, les maximales devraient atteindre 23 °C au nord et 29 °C au sud. Autrement dit, aucun endroit de l’Hexagone ne devrait enregistrer des températures au-dessus des 30 °C.

Tout au long de la première semaine d’août, la pluie devrait être au rendez-vous. Et cette météo maussade devrait se poursuivre durant la semaine du lundi 7 au dimanche 13 août, et les températures devraient légèrement grimper, à en croire les prévisions de Météo-France.

«Sur la moitié nord, le début de semaine s'annonce encore perturbé, avant un assèchement progressif des conditions. Les températures y sont un peu basses pour la saison, mais se rapprochent sensiblement des normales en seconde partie de semaine. Le temps est plus sec au sud et les températures retrouvent rapidement un niveau proche des valeurs de saison. Le Mistral et la Tramontane devraient persister», a indiqué Météo-France.

«Des situations perturbées plus nombreuses que la normale»

Si, pour l’heure, aucun scénario ne se distingue pour les deux dernières semaines d’août étant donné qu’il est impossible de savoir le temps qu’il fera, Météo-France avait, par ailleurs, dévoilé début juillet un «bulletin des tendances à trois mois».

Le service météorologique avait alors fait savoir qu’un scénario «plus humide que la normale en France, des Pyrénées aux régions méditerranéennes et à la Corse, en lien avec des conditions perturbées plus fréquentes sur l’ensemble du bassin méditerranéen», était attendu.

Ces situations dites «perturbées» devraient être «plus nombreuses que la normale sur le bassin méditerranéen». Dans le même temps, les conditions anticycloniques devraient être plus fréquentes que la normale du côté des îles Britanniques (Grande-Bretagne et Irlande) à la mer Baltique.