Béziers : concerts, spectacles, corrida... La traditionnelle Féria débute ce vendredi

La traditionnelle Féria de Béziers débute ce vendredi 11 août, marquant le début de 5 jours de fête et d’animation dans les rues de la ville de l’Hérault.

Concerts, spectacles équestres, flamenco et corrida : la Féria de Béziers est de retour ce vendredi 11 août, à partir de 19h, avec le traditionnel défilé de la Vierge. Chaque année, la Féria attire près d’un million de personnes, faisant de cette fête traditionnelle l’un des événements les plus importants pour la région Occitanie.

Les célèbres arènes de Béziers vont accueillir pendant cinq jours spectacles de tauromachie, spectacles équestres et corridas, mais ce n’est pas tout : la ville entière va se parer de blanc et rouge et proposer animations et activités pour les petits et les grands. Le son des peñas et bandas va résonner dans plusieurs rues du centre-ville.

Auront également lieu des spectacles son et lumière à la cathédrale Saint-Nazaire, des initiations à la rumba, une course de caisse à savon, la traditionnelle course de serveuses et de garçons de café, ou encore le concours de lancer d’espadrille. Le programme complet de la Féria est disponible sur le site de la ville.

Le samedi 12 août, le matador français Sébastien Castella, originaire de Béziers, sera de retour dans sa ville natale pour toréer dans les arènes. Un retour attendu par tous les aficionados de la tauromachie puisque le champion s’était retiré des arènes en octobre 2020, avant de revenir ce printemps en compétition.