«C'est beau et c'est classe» : les écoliers de Béziers ont essayé leurs uniformes ce jeudi

À Béziers, 719 écoliers ont été invités à venir essayer leurs nouvelles tenues avant le début de l'expérimentation de l'uniforme, le 26 février, lors de la rentrée scolaire.

Dans la ville de Béziers, c'est l'heure des essayages. La rentrée des classes se fera en uniforme dans quatre écoles de la ville et les enfants semblent tous conquis.

«J’aime bien, c’est un peu à ma taille, «j'aime bien les couleurs, c'est beau et c’est classe», «j'étais stylé quand je me suis regardé au miroir», ont réagi avec enthousiasme les enfants. Et c'est le même ressenti chez les parents d’élèves : «C’est génial, ils n’ont plus de différence sociale, ils sont tous à la même enseigne», confie une femme.

Des tenues payées par l'État et la ville de Béziers

Le kit de tenue pour les écoliers est composé d’un blazer, d’un pull, de deux polos avec un pantalon, ainsi que d’un bermuda pour les garçons ou d’une jupe pour les filles. Un ensemble d’une valeur de 200 euros qui sera payé à part égale par la ville et l’État.

«C’est 200 euros de moins pour les familles», a indiqué Robert Ménard, maire de la ville de Béziers. «J’ai hâte de les voir le 26 février, alignés dans la cour des écoles, tous habillés de la même façon avec leurs petits blazers».

Pour l’heure, 90 établissements scolaires ont indiqué vouloir faire part de l’expérimentation de la tenue unique.