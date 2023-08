Niger : le président Mohamed Bazoum toujours détenu, son médecin a pu lui rendre visite

Le président nigérien Mohamed Bazoum, séquestré dans sa résidence présidentielle à Niamey depuis un coup d'Etat qui l'a renversé le 26 juillet, a «eu la visite de son médecin» ce samedi 12 août, a indiqué un de ses proches à l'AFP, quand les inquiétudes concernant son sort se multiplient.

Des nouvelles rassurantes concernant l'état de santé du président du Niger. «Le président de la République» , Mohamed Bazoum, «a eu la visite de son médecin aujourd'hui», qui lui «a également apporté à manger», ainsi qu'à son fils et à sa femme retenus avec lui, a affirmé ce proche. «Il va bien au vu de la situation», a-t-il ajouté, alors que l'élu déchu est séquestré dans sa résidence de Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet.

La visite du médecin de Mohamed Bazoum intervient deux jours après l'autorisation des chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) pour déployer la «force en attente» de l'organisation, en vue d'une possible intervention militaire au Niger.

Des conditions de détention critiques

Selon l'ONG Human Right Watch, qui a pu échanger avec l'homme politique, le traitement subi par la famille Bazoum serait «inhumain et cruel», alors que CNN rapporte qu'il n'a que des pâtes et du riz pour se nourrir.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a exprimé ce vendredi «ses vives préoccupations» sur «la détérioration des conditions de détention» de Mohamed Bazoum, dénonçant le traitement «inadmissible» du président, élu démocratiquement en avril 2021.

De son côté, l'Union européenne a également exprimé sa «profonde inquiétude» quant à la situation vécue par le président nigérien, alors que les dirigeants militaires, montés de force au pouvoir, refusent de libérer ce dernier.