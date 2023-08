Météo : quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Après un temps capricieux en ces premiers jours du mois, le soleil devrait revenir sur une majeure partie du pays pour cette semaine du 15 août.

Le retour du soleil, mais pas partout. Les températures vont remonter cette semaine, selon les informations de Météo France. Après plusieurs jours marqués par des précipitations et la baisse des températures, le mercure devrait remonter sur cette semaine du 15 août.

Selon Météo France, il fera 30 degrés pour la capitale, avec des éclaircies ce lundi 14 août. Ce sera une journée très ensoleillée dans le sud de l'Hexagone avec 29 degrés à Marseille (Bouches-du-Rhône), 28 degrés à Nice (Alpes-Maritimes) et encore 34 degrés pour Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Cinq départements seront placés en vigilance orange canicule ce lundi. Il s'agit de la Savoie, la Haute Savoie, l'Ain et l'Isère.

#canicule



Lundi ce sont désormais 5 départements qui seront concernés par la #VigilanceOrange, avec l'ajout des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Les températures vont rester durablement élevées sur Rhône-Alpes toute la semaine prochaine.https://t.co/wsrtEYFflV pic.twitter.com/4KCNPF83z9 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 13, 2023

Mardi 15 août, quelques pluies seront constatées sur le Centre et le Sud-Ouest comme à Tarbes notamment. Le Sud-Ouest sera bien épargné par les gouttes et affichera des températures douces allant de 31 degrés à Gap (Hautes-Alpes) et 32 degrés pour Montélimar (Drôme).

Les journées de mercredi et jeudi seront elles aussi mitigées, avec un ciel couvert sur la moitié nord et des baisses de températures.

La journée de vendredi s'annonce, selon le dernier bulletin de Météo France, comme étant incontestablement la plus belle de la semaine. Le soleil sera de retour sur la quasi-totalité du pays, avec des températures maximales affichées pour Lyon (Rhône), avec 35 degrés attendus.