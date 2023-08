Météo : à quel temps s'attendre pour le week-end prolongé du 15 août ?

Après quelques jours ensoleillés, le long week-end du 15 août s'annonce mitigé, avec de larges variations de température et sans doute le retour des orages.

Entre fortes chaleurs et orages pour le week-end de l’Assomption. Depuis le début de la semaine, le temps était plutôt au beau fixe dans une grande partie du pays. Avec quatre jours de repos, de nombreux Français souhaitaient en profiter pour voir du pays.

Malheureusement, les éclaircies s'annoncent de courte durée. Les conditions météo risquent de se dégrader à compter de ce samedi. Météo-France prévoit des averses sur le relief pyrénéen et les Alpes du Sud, ainsi que de la Gironde au Grand Est, où des orages sont attendus en Alsace-Lorraine.

Côté température, on devrait enregistrer 20 °C à Chaumont et Reims, 21 °C à Metz, et 19 °C à Lille.

Paradoxalement, dans le reste du pays, les températures resteront très élevées, notamment dans le sud de la France. Le département du Rhône est placé en vigilance orange pour canicule samedi avec des pointes qui pourront atteindre jusqu'à 37 °C à Lyon. L'Ain, la Loire, la Savoie et la Haute-Savoie ont également été placés en vigilance jaune canicule.

Ainsi, on devrait enregistrer 32 °C à Chambéry et Annecy, 33 °C à Privas, 34 °C à Grenoble et Velance.

Les fortes chaleurs s'accentuent ce week-end en Rhône-Alpes. Les températures minimales seront notamment en nette hausse la nuit prochaine, avec pas moins de 18 à 23 °C au plus frais. Le département du Rhône passe en #vigilanceOrange #canicule pour un épisode débutant demain. pic.twitter.com/8c4Nb4Zuk8

Dimanche, les températures passeront sous la barre des 30 °C. Il faudra compter 21 °C à Chalon-Sur-Saône, 23 °C à Lyon, 23 °C, à Paris et 24 °C à Nice. Toutefois, des orages violents sont à prévoir et éclateront normalement dans la soirée, entre autres à Strasbourg, Dijon, Mulhouse et Colmar.

Un temps instable en début de semaine prochaine

Le mauvais temps devrait se poursuivre le lundi 14 août, notamment sur l'est du pays et sur les montagnes, dont Limoges (25 °C), Bordeaux (24 °C) et Vichy (27 °C).

La partie ouest du pays sera quant à elle à nouveau au sec, mais les chaleurs s'atténueront avec 15 °C à Alençon et Nantes et 16 °C en Bretagne et Tours. Cependant, les températures peuvent encore être supérieures à la moyenne saisonnière, oscillant généralement autour de 27 °C et 30 °C.

Malgré la menace d'orage, les Français bénéficieront tout de même d'une météo généralement clémente, bien que plus inégale comparée à la semaine précédente.