«Gérard Leclerc c’était l’humour, la bienveillance et la gentillesse» : Pascal Praud rend hommage au journaliste après sa disparition

Pascal Praud, présentateur sur CNEWS, a rendu hommage à Gérard Leclerc, éditorialiste politique de la chaîne, décédé dans un accident d'avion de tourisme survenu ce mardi 15 août, à Lavau-sur-Loire (Loire-Atlantique).

Il était une figure connue du monde du journalisme. Gérard Leclerc, journaliste passé dans de nombreuses rédactions et présent sur l’antenne de CNEWS depuis sa création en tant qu’éditorialiste, est décédé ce mardi 15 août dans un accident d’avion survenu aux alentours de Lavau-sur-Loire, en Loire-Atlantique.

Interrogé après l’annonce tragique du décès de Gérard Leclerc, Pascal Praud a rendu hommage à un ami et un proche collègue. «Gérard est indissociable à la réussite de notre programme sur CNEWS, il était là dès le premier jour. Gérard c’était l’humour, Gérard c’est l’intelligence, Gérard c’est la finesse, la bienveillance, la gentillesse», a déclaré l’animateur de l’Heure des Pros, émission à laquelle Gérard Leclerc participait régulièrement.

«Gérard, je ne l’ai jamais pris en flagrant délit de médiocrité, je l’ai jamais vu irascible ou en colère, il était toujours avec humour. Jamais une fois nous nous sommes fâchés», a ajouté Pascal Praud, qui présentera une émission spéciale dédiée à Gérard Leclerc ce mercredi 16 août, entre 9h et 11h sur CNEWS.

Fils de Paul Leclerc, haut-fonctionnaire à l’UNESCO, et de la musicienne Ghislaine Téry, Gérard Leclerc a poursuivi ses études au sein de l’Institut d’études politiques de Paris avant de se plonger dans le monde du journalisme.

Le demi-frère du chanteur Julien Clerc, par son père, a effectué ses débuts sur les ondes d’Europe 1 en 1978, en tant que reporter, avant d’y travailler en tant que journaliste au pôle économique jusqu’en 1985, année où il est nommé chef du service économique chez RMC.

Après quelques mois supplémentaires sur les ondes, Gérard Leclerc rejoint le monde de la télévision, chez le groupe France Télévisions. Il y occupera de nombreuses fonctions, portant la casquette d’éditorialiste, grand reporter durant la Première Guerre du Golfe, présentateur du journal télévisé ou encore celle de service économique sur Antenne 2.

Promu au poste de rédacteur en chef en 1998, il ne quittera ce poste qu’en 2004, à l’arrivée d’Arlette Chabot aux commandes de France Télévisions et quittera finalement le groupe en 2009 afin de rejoindre La Chaîne Parlementaire-Assemblée Nationale en tant que président de la chaîne.

Ce grand amateur de rugby, membre du XV Parlementaire, restera aux commandes de la chaîne politique jusqu’en 2015, avant d’effectuer un nouveau passage sur les ondes, chez Radio Classique.

