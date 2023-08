Canicule : voici les 19 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Douze nouveaux départements ont été placés en vigilance orange canicule par le service de météorologie Météo-France pour la journée du vendredi 18 août. Ils rejoignent les sept autres départements déjà placés en alerte.

Météo-France a placé douze nouveaux départements français en vigilance orange canicule pour la journée du vendredi 18 août. Il s'agit du Doubs, du Jura, de la Saône-et-Loire, l'Allier, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Corrèze, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, du Tarn et du Gers.

© Météo-France

Ces nouveaux départements rejoignent les sept qui étaient déjà placés en alerte : l’Ain, l’Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire ainsi que la Haute-Loire.

Selon le service de météorologie, durant cette journée, les maximales devraient atteindre 30 °C à 35 °C dans le sud avec des points à 36 °C ou 37 °C sur la région lyonnaise, Toulouse et ses environs et la Provence.

Ailleurs, les températures atteindront les 30 °C à Ajaccio, 31 °C à Montpellier, 32 °C à Aurillac et Limoges, 33 °C à Marseille, 34 °C à Gap et Bordeaux et 35 °C à Montélimar.

Contacté par CNEWS, le service météorologique a indiqué que «ces températures élevées s'annoncent durables, avec des pointes voisines de 40°C sur le Midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end».

«A l'échelle de la France, ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023», a-t-il ajouté.