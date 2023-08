«C’était un journaliste de très grande qualité et sa gentillesse faisait l’unanimité» : l’hommage de Franck Louvrier à Gérard Leclerc

Un avion de tourisme s’est écrasé, ce mardi 15 août, au nord de l’estuaire de la Loire, avec trois personnes à son bord dont Gérard Leclerc. Franck Louvrier, le maire de La Baule, a tenu à rendre hommage au journaliste de CNEWS.

Au lendemain de l'annonce de la disparition de Gérard Leclerc dans un accident d'avion, ce mardi 15 août, Franck Louvrier, le maire de la Baule, a tenu à lui rendre un vibrant hommage. «Je suis bouleversé d’avoir appris, hier, que l’avion qui était piloté par Gérard Leclerc et qui prenait la direction de La Baule s’est abimé au nord de l’estuaire de la Loire, plus exactement entre Nantes et Saint-Nazaire», a déclaré le maire de la Baule.

«J’ai une pensée pour les familles des disparus. Les recherches se poursuivent ce matin, il y a beaucoup de courants, c’est un endroit qui est marécageux, et les recherches ont été suspendues dans la soirée du mardi 15 août. Nous continuons les recherches pour essayer de trouver des personnes dans l’avion qui se trouve désormais à 3-4 mètres de profondeur», a ajouté Franck Louvrier.

Gérard Leclerc savait manier l’intelligence et la curiosité

«Je connaissais bien Gérard, c’était un journaliste que je connaissais depuis 25 ans. C’était un journaliste de très grande qualité et sa gentillesse faisait l’unanimité. Il savait manier l’intelligence et la curiosité avec élégance et humour», a rapporté, avec émotion, le maire LR de la commune de Loire-Atlantique.

«Ses propos était toujours sincères, il était amoureux de la France. Il était très cultivé et respecté par ses pairs. C’est une page de notre histoire politique qui doit se tourner», a conclu l’homme de 55 ans.