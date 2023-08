«Mon frère m’avait donné rendez-vous ici, le destin en a décidé autrement» : Julien Clerc sort du silence après la mort de Gérard Leclerc

Le chanteur Julien Clerc a rendu hommage à son demi-frère Gérard Leclerc, décédé ce mardi 15 août dans un crash d’avion. L’interprète de «Ma préférence» s’est exprimé au début d'un concert, ce jeudi 17 août à La Baule, auquel devait assister le journaliste.

Une sortie du silence autour de la musique. Resté muet depuis près de 48 heures, Julien Clerc s’est exprimé sur la disparition de son demi-frère, le journaliste Gérard Leclerc, décédé dans un accident d’avion ce mardi 15 août, à Lavau-sur-Loire.

#JulienClerc rend hommage à son demi-frère après une première chanson. pic.twitter.com/cPZMfevlBR — Presse Océan En Direct (@PresseOceanLive) August 17, 2023

Chanter, un moyen de prouver son amour

«Notre père avait un talent spécial pour les discours, dans les réunions de famille, que la réunion soit gaie ou triste, il trouvait toujours le moyen de faire un discours brillant. Des trois fils qu’il a eu, je ne suis certainement pas celui qui a hérité de ce talent. C’était plutôt Gérard qui s’y collait et c’est pour ça que j’ai ce papier à la main parce que je pense depuis deux jours à ce que je vais vous dire ce soir», a déclaré l'artiste, devant les spectateurs du Dryadestivales de la Baule.

«On m’a beaucoup demandé depuis deux jours si j’allais chanter ce soir, si j’allais maintenir ce concert. Évidemment que je vais chanter. Pour moi, chanter, ce n’est pas un métier. C’est la façon que j’ai trouvée pour traverser cette vie et c’est ma façon à moi de dire 'Je t’aime'», a poursuivi Julien Clerc.

Un concert dédié à Gérard Leclerc

«Mon frère m’avait donné rendez-vous ici et le destin en a décidé autrement. Je reçois depuis deux jours tellement de messages et de témoignages qui disent combien Gérard était aimé et respecté pour sa gentillesse, son empathie, mais aussi son intégrité et sa rigueur morale et ses compétences journalistiques. Cela me fait chaud au cœur et attenue un peu ma peine», a ajouté l'artiste, qui a tenu à remercier Pascal Praud, présent sur place, pour l'émission en hommage à Gérard Leclerc sur CNEWS.

«Gérard a assisté depuis 50 ans à tous mes concerts, fidèlement, jamais dans le jugement. Vous savez, c’est agréable d’être admiré par son petit-frère. S’il y a une chose dont je suis intimement sûr ce soir, c’est qu’il aurait détesté qu’on soit triste et qu’il aurait détesté que je ne chante pas. Je vais lui dédier ce concert, je vais chanter pour dire à mon frère que je l’aime», a conclu Julien Clerc.

Un hommage émouvent devant une foule qui n'a pas hésité à fortement applaudir l'artiste pour son discours dédié à Gérard Leclerc.