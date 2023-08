Levallois-Perret : des tags antisémites découverts sur la façade d’un commerce

Des tags antisémites ont été découverts, ce samedi 19 août, à Levallois-Perret, sur la devanture d’un restaurant casher. La maire de cette commune des Hauts-de-Seine, Agnès Pottier-Dumas, a fait part de sa colère sur les réseaux sociaux.

Ce samedi 19 août, des tags antisémites ont été découverts sur la devanture d’un restaurant casher, Mr.Shnitz, qui se situe à Levallois-Perret. Les mots «voleur» et «juif» sont inscrits sur les murs extérieurs de l’établissement.

«Colère et dégoût ce matin à Levallois face à cette devanture vandalisée par des inscriptions antisémites. Les polices nationales et municipales ont pu effectuer les premiers relevés et constations nécessaires à l’ouverture d’une enquête. Les caméras de vidéosurveillance ont permis d’obtenir des premières informations qui, je l’espère, se révéleront décisives dans cette enquête désormais entre les mains de la Police nationale», a déclaré Agnès Pottier-Dumas, maire de Levallois-Perret.

«Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable qui n’a sa place, ni à Levallois, ni en France, ni ailleurs et qui réouvre des blessures qui ne pourront, sans doute, jamais cicatriser. Que justice soit faite», a ajouté l’édile de la commune des Hauts-de-Seine.