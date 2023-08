Rentrée scolaire 2023 : voici 5 conseils pour la préparer sereinement

Après deux mois de vacances scolaires, la rentrée approche à grands pas. Voici cinq conseils pour reprendre le rythme petit à petit.

Le lundi 4 septembre 2023, petits et grands reprendront le chemin de l’école pour une nouvelle année scolaire. Afin de partir sur de bonnes bases, ces quelques conseils peuvent permettre, aussi bien aux enfants qu’aux parents, d’aborder la rentrée sereinement.

Avancer les heures du coucher et du lever

Pour se remettre dans le rythme, il est nécessaire de retrouver les bonnes habitudes, notamment en ce qui concerne le sommeil.

Durant les quinze jours qui précèdent la rentrée scolaire, pour éviter de faire des insomnies la veille du grand jour, il est préférable de se coucher, mais aussi de se lever, en moyenne quinze à trente minutes plus tôt que pendant les vacances.

Faire le point sur ses fournitures scolaires

Afin d’être sûr et certain qu’il ne manque aucun matériel le jour J, il est conseillé de faire le point sur les fournitures scolaires de votre enfant, en se munissant de la liste où tout est indiqué.

Pour ne pas être pris au dépourvu la veille de la rentrée scolaire, si jamais il manque quelque chose, prévoyez de tout vérifier au moins une semaine avant le grand jour.

retrouver des bonnes habitudes alimentaires

L’été est souvent synonyme de lâcher prise et donc de petits excès : restaurants, glaces en bord de plage, tapas de début de soirée. Mais avec le retour de l’école, il est nécessaire de se réhabituer à manger sainement, mais surtout, à heures fixes.

Il convient donc de privilégier les fruits et légumes, accompagnés de protéines et de féculents, sans oublier les produits laitiers. Le tout, pour que votre enfant en pleine croissance, ne manque de rien.

(Re)prendre une activité physique

Rugby, danse, judo… la rentrée scolaire est généralement le bon moment pour inscrire ses enfants au sein d’un club de sport.

En plus d’avoir une activité physique régulière, cela permet à l’enfant de découvrir une discipline sportive. Mais également de faire de nouvelles rencontres et de couper avec la routine quotidienne de l’école.

Se sentir bien dans sa peau

Et si la rentrée scolaire n’est pas au goût de tous les enfants, il est donc très important de faire le maximum pour la rendre le plus agréable possible. Pour cela, n’hésitez pas à faire plaisir à vos enfants en faisant un peu de shopping pour renouveler leur garde-robe ou encore, passer chez le coiffeur pour changer de tête.