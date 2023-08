Rentrée scolaire 2023 : date officielle, calendrier des vacances... Tout ce qu'il faut savoir

Si les vacances d'été ne sont pas totalement terminées, la rentrée approche à grands pas. Voici toutes les dates de l'année scolaire 2023-2024.

Rentrée scolaire

Les écoliers, collégiens et lycéens de France métropole, ainsi que ceux de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, devront retourner à l'école le lundi 4 septembre 2023, après deux mois de vacances. Mais la date diffère en Corse et dans deux départements d'Outre-mer.

Sur l'île de Beauté, la rentrée est ainsi organisée le mardi 5 septembre. A La Réunion, le retour en classes aura lieu ce jeudi 17 août, tandis qu'il est prévu le mercredi 23 août.

vacances de la Toussaint