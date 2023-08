Immigration : «Il faut reprendre le contrôle de nos frontières et choisir qui on veut accueillir», selon Henri Guaino

Invité de la Matinale de CNEWS ce lundi, Henri Guaino a affirmé qu’il fallait réguler davantage l’immigration en France afin de permettre l’assimilation des nouveaux arrivants et combattre le communautarisme. L’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy a martelé l’importance de «reprendre le contrôle de nos frontières».

Un constat alarmiste pour la société française. Invité sur CNEWS ce lundi, Henri Guaino, l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, a donné son point de vue sur les problèmes liés à l’immigration qu’il juge massive en France. Il a appelé à la réduire drastiquement afin de permettre l’assimilation des nouveaux arrivants sur le sol français.

«Je ne sais pas s’il faut appeler ça un moratoire. Il faut reprendre le contrôle de nos frontières et choisir qui on veut accueillir et dans quelle proportion. En tout cas, il faut maintenant reprendre la maitrise des flux par tous les moyens de façon à ce que nous puissions assimiler ceux qui sont là», a assuré l’homme originaire d’Arles (Bouches-du-Rhône).

Selon lui, l’immigration massive n’est pas le seul phénomène expliquant le manque d’appartenance des nouveaux arrivants à la culture française. «Cela prendrait beaucoup de temps de faire la liste de tout ce qu’il y a à faire. Évidemment, encore une fois, l’école est en première ligne mais pas seulement, la justice aussi. C’est l’état de la société qui est aussi responsable, tout comme l’idéologie dominante d’une bonne partie de la classe politique», a pointé du doigt l’ancien député des Yvelines.

Henri Guaino a également affirmé que le refus de se plier aux us et coutumes de la France pour un étranger arrivant dans l’Hexagone conduisait au communautarisme. «Avoir refusé l’assimilation a été une folie pour la société française qui ne peut pas vivre avec le communautarisme parce que le communautarisme est le tribalisme interne et c’est la guerre des tribus», a précisé l’homme affilié au mouvement LR.

Au-delà du sujet majeur de l’immigration, l’autre priorité politique fixée par ce dernier est de lutter contre la violence grandissante dans la société française puis de réformer les institutions françaises, qu’il juge globalement défaillantes.

«Il y a l’assimilation et les flux mais il y a bien d’autres choses parce que les Gilets Jaunes, ce n’étaient pas l’immigration. Pourtant, c’était pareil, c’était une violence non contenue et non maitrisée qui venait vraiment du fond de l’être. Il faut donc tout faire pour arrêter la montée de cette violence quelle qu’en soit la cause. Il faut ensuite se pencher sur l’état de notre société et de nos institutions avec l’école, la justice, des institutions politiques, de l’économie…», a ajouté Henri Guaino.

L’ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy lors de sa présidence entre 2007 et 2012 a conclu son propos en évoquant le futur grand défi politique français. «Derrière, il y a aussi une violence économique, une violence sociale et une violence culturelle. Derrière, il y a un énorme défi pour la politique, qui n’a jusqu’à présent pas été suffisamment pris en considération et pas suffisamment relevé», a regretté le haut-fonctionnaire.