Tags antisémites à Levallois-Perret : la garde à vue du suspect levée

Après la découverte de tags antisémites ce samedi 19 août, à Levallois-Perret, sur la devanture d’un restaurant casher, un homme avait été interpellé. Faute d'éléments suffisants, sa garde à vue a été levée ce lundi 21 août.

Ce samedi 19 août, des tags antisémites ont été découverts sur la devanture d’un restaurant casher, Mr.Shnitz, qui se situe à Levallois-Perret. Les mots «voleur» et «juif» ont été inscrits sur les murs extérieurs de l’établissement.

Un homme a été interpellé samedi et placé en garde à vue. Celle-ci a toutefois été levée sans poursuites faute d'éléments suffisants permettant de l'incriminer à ce stade, a appris CNEWS de source judicaire ce lundi 21 août.

«Colère et dégoût ce matin à Levallois face à cette devanture vandalisée par des inscriptions antisémites. Les polices nationales et municipales ont pu effectuer les premiers relevés et constations nécessaires à l’ouverture d’une enquête. Les caméras de vidéosurveillance ont permis d’obtenir des premières informations qui, je l’espère, se révéleront décisives dans cette enquête désormais entre les mains de la Police nationale», a déclaré Agnès Pottier-Dumas, maire de Levallois-Perret.

Colère et dégoût ce matin à #Levallois face à cette devanture vendalisée par des inscriptions antisémites. pic.twitter.com/rNjkPDAiiT — Agnès Pottier-Dumas (@AgnesPottierD) August 19, 2023

«Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte inqualifiable qui n’a sa place, ni à Levallois, ni en France, ni ailleurs et qui réouvre des blessures qui ne pourront, sans doute, jamais cicatriser. Que justice soit faite», a souligné l’édile de la commune des Hauts-de-Seine.

Un homme un temps placé en garde à vue

«Les co-gérants de cette enseigne sont extrêmement choqués, ils s'inquiètent pour le devenir de leur commerce», a expliqué sur CNEWS, Agnès Pottier-Dumas, ce samedi.

Agnès Pottier-Dumas, suite aux tags antisémites dans la commune : «Les co-gérants de cette enseigne sont extrêmement choqués, ils s'inquiètent pour le devenir de leur commerce», dans #SoirInfo pic.twitter.com/JA6hyWe2P9 — CNEWS (@CNEWS) August 19, 2023

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit sur X (ex-Twitter) «profondément choqué par ces inscriptions antisémites insupportables» et a salué «la grande réactivité des policiers» ayant permis l'interpellation de «l'auteur présumé» des faits.