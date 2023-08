Canicule : voici les 19 départements placés en vigilance rouge ce mercredi

Dix-neuf départements du pays ont été placés en alerte rouge canicule pour la journée du mercredi 23 août, a confirmé Météo-France ce mardi à CNEWS.

Un gros coup de chaud. Météo-France a placé, ce mardi 22 août après-midi, quinze nouveaux départements en vigilance rouge canicule pour la journée du mercredi 23 août à midi, a confirmé le service météorologique à CNEWS.

Cette vigilance concerne l'Ain, la Loire, l'Isère, la Lozère, le Gard, le Vaucluse, l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Aude, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne et le Gers.

19 départements en Rouge



37 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/WnTDvxZy9g — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 22, 2023

Ces départements s'ajoutent aux quatre autres, déjà placés en rouge mardi, à savoir l'Ardèche, la Drôme, la Haute-Loire et le Rhône.

Le pic de la canicule est attendu mercredi sur le centre-est du pays et jeudi sur le sud-ouest. D'après Météo-France, «les températures minimales seront de l'ordre de 20 °C à 24 °C sur les régions concernées par la vague de chaleur, elles seront toujours très élevées parfois près de la Méditerranée, autour de 26 °C à 27 °C. Concernant les maximales, on attend 37 °C à 40 °C sur presque toute la moitié sud du pays, et jusqu'à 42 °C sur le midi toulousain et la basse vallée du Rhône».

Pour rappel, le passage en vigilance rouge équivaut à un phénomène dangereux d'une intensité exceptionnelle. Dès lors, des mesures et consignes de sécurité sont mises en place par les autorités.